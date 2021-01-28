***JCRAV* *PARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.01.2021 13:00
***JCRAV******PARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PARSN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
"Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş."'yi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-3 (Trk)', notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-' görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905286
BIST
13:081.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
13:087,3621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0518
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:088,9252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0529
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:08435,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,01
|Açılış
|: 435,92
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:08
|PKENT
|1.386,00
|2.335.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,72
|66.014.955
|% 9,71
|
|POLTK
|405,00
|44.126.173
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|GARAN
|9,21
|1.096.280.759
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,35
|1.092.572.779
|% 0,00
|
|ODAS
|3,77
|705.103.288
|% -3,83
|
|KRDMD
|6,52
|694.768.824
|% 0,31
|
|KOZAL
|112,90
|668.037.446
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,35
|1.092.572.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|442.489.315
|% 0,00
|
|ODAS
|3,77
|705.103.288
|% -3,83
|
|DOHOL
|3,78
|588.780.370
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|202.418.761
|% -0,72
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3586
|7,3621
|% -0,70
|
|Euro
|8,9209
|8,9252
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0148
|10,0650
|% -0,96
|
|Frank
|8,2422
|8,2919
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,67
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,67
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.879
|2.952
|-12,34
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-5,96
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|