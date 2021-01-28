***JCRAV* *PARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******PARSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [PARSN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,"Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş."'yi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-3 (Trk)', notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-' görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905286BIST