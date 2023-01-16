***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.01.2023 09:18
***KAREL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.BE (Kaydi Pay, Miktar: 200.112,086 TL nominal, Aracı: OMD, Kapanış Tarihi: 16.01.2023) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102402
BIST
10:055.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 44,08
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.038
En Düşük
5.013
10:0518,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:0520,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0224
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:051.156,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.156,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ONCSM
|41,14
|1.755.979
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|OTTO
|94,40
|145.858
|% 9,96
|
|SOKE
|9,97
|1.056.790
|% 9,92
|
|UMPAS
|5,34
|346.833
|% 9,88
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,51
|235.175.360
|% -7,90
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|CANTE
|114,00
|1.324.956
|% -4,92
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|135,80
|414.367.259
|% 0,82
|
|EREGL
|40,44
|244.742.667
|% 0,20
|
|ODAS
|8,51
|235.175.360
|% -7,90
|
|KRDMD
|18,75
|201.324.226
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,50
|201.085.899
|% 3,15
|
|ODAS
|8,51
|235.175.360
|% -7,90
|
|EKGYO
|7,97
|183.175.916
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,50
|201.085.899
|% 3,15
|
|AKBNK
|17,01
|190.266.444
|% 2,78
|
|KRDMD
|18,75
|201.324.226
|% 0,43
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7876
|18,7911
|% 0,05
|
|Euro
|20,3625
|20,3733
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,9168
|23,0317
|% 0,03
|
|Frank
|20,2174
|20,3392
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.858
|7.932
|122,00
|
|Yarım
|3.829
|3.881
|59,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|0,06
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|-0,63
|