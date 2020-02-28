***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:24
***KAREL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAREL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822717
BIST
15:04106.358
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -4.060,22
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:046,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:046,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:04325,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,72
|13.771.296
|% 15,50
|
|OYAYO
|3,80
|24.190.678
|% 12,43
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,44
|1.316.737
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|41.898.369
|% -9,94
|
|IHEVA
|3,27
|2.513.462
|% -9,92
|
|THYAO
|11,83
|1.193.865.288
|% -2,63
|
|ASELS
|27,94
|843.147.681
|% -0,14
|
|GARAN
|9,64
|382.672.024
|% -5,40
|
|ODAS
|1,99
|214.885.578
|% -2,45
|
|YKBNK
|2,35
|214.801.458
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,39
|165.027.530
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,23
|139.998.549
|% -4,65
|
|ODAS
|1,99
|214.885.578
|% -2,45
|
|THYAO
|11,83
|1.193.865.288
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,35
|214.801.458
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9874
|8,0275
|% 0,21
|
|Frank
|6,4112
|6,4498
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6526
|1,6609
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-7,51
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-19,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,66
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,57
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|-0,99
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TAVHL, EKGYO
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