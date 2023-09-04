***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.09.2023 13:53
***KAREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KAREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Sinan Tunaoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191251
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1078
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7995
En Düşük
26,5050
18:0528,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0840
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.668,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.703
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.850.011
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.806.530
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.967.186
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.960.782
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.888.610
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.315.956.854
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.205.706
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.649.162.672
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.710.519.949
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.347.962.836
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.728.826
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.554.238
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7464
|26,7995
|% 0,40
|
|Euro
|28,8833
|28,8897
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,6851
|33,8540
|% 0,56
|
|Frank
|30,1385
|30,3201
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1158
|7,1515
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|3,73
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.024
|11.130
|36,00
|
|Yarım
|5.529
|5.586
|18,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem