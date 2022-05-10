***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finan -1.300.557 11.664.000 324.260.715 121.636.200 445.896.915 500.456.850 3.781.473 504.238.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler121.636.200 -121.636.200 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 24.988.476 24.988.476 23.435.286 925.894 24.361.180Dönem Karı (Zararı)24.988.476 24.988.476 24.988.476 442.818 25.431.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.865.956 -1.865.956 312.766 312.766 -1.553.190 483.076 -1.070.114Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22 58.320.000 -15.989.464 -15.989.464 -987.791 -987.791 11.664.000 445.896.915 24.988.476 470.885.391 523.892.136 4.707.367 528.599.503Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynönem Başı Bakiyeler22 200.000.000 -18.464.032 -18.464.032 317.883 317.883 317.883 11.664.000 309.845.330 66.436.133 376.281.463 569.799.314 0 569.799.314Transferler66.436.133 -66.436.133 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.272.363 -10.272.363 56.600 56.600 56.600 79.980.178 79.980.178 69.764.415 69.764.415Dönem Karı (Zararı)79.980.178 79.980.178 79.980.178 79.980.178Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.272.363 -10.272.363 56.600 56.600 56.600 -10.215.763 -10.215.763Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.245.923 1.245.923Dönem Sonu Bakiyeler22 200.000.000 -28.736.395 -28.736.395 374.483 374.483 374.483 11.664.000 376.281.463 79.980.178 456.261.641 639.563.729 1.245.923 640.809.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.786.363 1.556.184Dönem Karı (Zararı)81.226.101 25.431.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)81.226.101 24.678.538Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 752.756Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.282.733 -12.631.985Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15, 16 11.195.577 8.208.686Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler402.113 160.152Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 402.113 160.152Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.217.366 4.379.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 7.406.377 3.867.912Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 139.380 -1.000Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler151.666 199.270Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 519.943 313.741Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler-579.856Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.397.233 348.716Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -615.415 -8.943.749Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 18.012.648 9.292.465Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-635.718 -1.242.046Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.415.082 -27.283.112Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzelt -174.265.810 -1.703.430Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.163.671 44.424.950İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.350 -2.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.160.321 44.427.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.207.738 -10.967.706İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-69.207.738 -10.967.706Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-93.724.254 -11.189.934Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.360.460 -15.883.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-51.360.460 -15.883.836Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.190.313 -8.086.904İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 37.724İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)56.190.313 -8.124.628Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-86.756.976 11.095.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -2.930.466 -1.753.198Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -517.897 -6.556.131Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 36.369 6.500Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-617.393 -1.236.866YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.215.743 -28.228.003Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları4 354.660Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -73.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri403.781 748.136Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 403.781 748.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.900.678 -28.976.139Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -30.953.695 -17.864.730Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -19.946.983 -11.111.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.217.441 -114.635.360Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.157.418.038 148.753.830Kredilerden Nakit Girişleri1.157.418.038 148.753.830Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-897.445.344 -258.982.060Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-897.445.344 -258.982.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.026.552 -2.265.752Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri635.718 1.242.046Ödenen Faiz-8.983.315 -10.294.244Alınan Faiz618.896 6.910.820YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109.215.335 -141.307.179Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 795.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)109.215.335 -140.511.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 65.379.466 372.351.110DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 174.594.801 231.839.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 174.612.728 65.400.874Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar9 655.555.633 639.084.853Diğer Alacaklar10 1.675.413 1.782.847Türev Araçlar14 25.022.501 22.552.289Stoklar11 840.853.356 747.531.215Peşin Ödenmiş Giderler12 148.208.478 70.412.721Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 5.608.014 5.590.388Diğer Dönen Varlıklar21 4.165.206 3.895.717ARA TOPLAM1.855.701.329 1.556.250.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.855.701.329 1.556.250.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 5.268.442 5.194.936Diğer Alacaklar10 47.707 30.961Maddi Duran Varlıklar15 229.308.298 204.501.579Kullanım Hakkı Varlıkları15 29.032.705 30.183.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 145.573.720 128.639.244Şerefiye4 617.393Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 144.956.327 128.639.244Peşin Ödenmiş Giderler12 6.764.851 15.498.217Ertelenmiş Vergi Varlığı29 36.368.338 6.092.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR452.364.061 390.140.514TOPLAM VARLIKLAR2.308.065.390 1.946.391.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 328.275.396 199.184.611Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 694.642.100 291.095.400Ticari Borçlar9 333.561.576 384.509.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 31.581.617 22.865.432Diğer Borçlar10 1.912.629 607.205Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 126.266.135 77.445.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 275.354 411.164Kısa Vadeli Karşılıklar31.353.507 25.739.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 21.076.786 16.121.620Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 10.276.721 9.617.398Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 4.771.808 7.314.432ARA TOPLAM1.552.640.122 1.009.172.416TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.552.640.122 1.009.172.416UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 64.019.970 329.547.894Uzun Vadeli Karşılıklar48.641.852 35.826.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 48.641.852 35.826.946Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 1.953.794 2.044.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.615.616 367.419.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.667.255.738 1.376.592.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar639.563.729 569.799.314Ödenmiş Sermaye22 200.000.000 200.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.736.395 -18.464.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.736.395 -18.464.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.736.395 -18.464.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)374.483 317.883Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)374.483 317.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)374.483 317.883Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 11.664.000 11.664.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları376.281.463 309.845.330Net Dönem Karı veya Zararı79.980.178 66.436.133Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.245.923TOPLAM ÖZKAYNAKLAR640.809.652 569.799.314TOPLAM KAYNAKLAR2.308.065.390 1.946.391.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 552.065.788 332.590.939Satışların Maliyeti23 -389.978.082 -264.107.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)162.087.706 68.483.597BRÜT KAR (ZARAR)162.087.706 68.483.597Genel Yönetim Giderleri24 -11.346.942 -5.553.549Pazarlama Giderleri24 -14.780.513 -8.190.974Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -10.362.622 -5.358.768Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 53.760.908 14.449.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -28.250.361 -10.891.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)151.108.176 52.938.955Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 278.889 346.609Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -11.511 -2.082FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)151.375.554 53.283.482Finansman Gelirleri28 8.547.980 23.779.202Finansman Giderleri28 -106.974.878 -49.243.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.948.656 27.818.761Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27.031.522 -3.140.223Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -382.087 -206.197Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 27.413.609 -2.934.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.980.178 24.678.538DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5 752.756DÖNEM KARI (ZARARI)79.980.178 25.431.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 442.818Ana Ortaklık Payları79.980.178 24.988.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,40000000 0,12300000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,00000000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.272.363 -1.865.956Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -13.194.018 -2.332.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.921.655 466.489Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.921.655 466.489Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar56.600 795.842Yabancı Para Çevrim Farkları0 795.842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)73.506 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.906 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-16.906 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.215.763 -1.070.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.764.415 24.361.180Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 925.894Ana Ortaklık Payları69.764.415 23.435.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028545BIST