***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz otomotiv sektörüne girebilmek amacıyla otomotiv elektroniğine yönelik detayları aşağıda verilen çeşitli çalışmaları sürdürmektedir.Kameralı dijital yan ayna projesi Proje tamamlanmış, ürünle ilgili potansiyel müşterilere teklif verilme aşamasına geçilmiştir. Kameradan alınan görüntünün işlenmesiyle şerit ve yol levhalarının takibi projesi Proje devam ediyor. Yeni nesil radyo sistemi gömülü yazılımı tasarımı ve kodlaması projesi Proje devam ediyor. Araç önleyici bakım sistemi projesi Proje test aşamasındadır. Scooter şarj ünitelerinin elektronik kart tasarımı projesi Proje test aşamasındadır. Koltuk kontrol sistemi projesi Proje test aşamasındadır. Elektrikli araçların şarj ünitelerine bağlantısını sağlayacak elektronik kart tasarımı projesi Proje tasarım aşamasındadır. 23.03.2020 tarihinde 1 yıl geçerli "IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" alınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848442BIST