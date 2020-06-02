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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2020 11:03
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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz otomotiv sektörüne girebilmek amacıyla otomotiv elektroniğine yönelik detayları aşağıda verilen çeşitli çalışmaları sürdürmektedir.
Kameralı dijital yan ayna projesi Proje tamamlanmış, ürünle ilgili potansiyel müşterilere teklif verilme aşamasına geçilmiştir. Kameradan alınan görüntünün işlenmesiyle şerit ve yol levhalarının takibi projesi Proje devam ediyor. Yeni nesil radyo sistemi gömülü yazılımı tasarımı ve kodlaması projesi Proje devam ediyor. Araç önleyici bakım sistemi projesi Proje test aşamasındadır. Scooter şarj ünitelerinin elektronik kart tasarımı projesi Proje test aşamasındadır. Koltuk kontrol sistemi projesi Proje test aşamasındadır. Elektrikli araçların şarj ünitelerine bağlantısını sağlayacak elektronik kart tasarımı projesi Proje tasarım aşamasındadır. 23.03.2020 tarihinde 1 yıl geçerli "IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848442


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