***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2020 17:58
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, artan müşteri siparişleri doğrultusunda yarısı üretim birimlerimizde görevlendirilmek üzere Temmuz ayından itibaren Eylül ayı dahil yaklaşık 500 yeni personel almayı planlamıştır.
İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867320
BIST
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|QNBFL
|129,80
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|KUTPO
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|14.065.362
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|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
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|BURCE
|23,76
|16.812.099
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|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
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|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,02
|2.488.542.112
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|GARAN
|6,60
|894.029.460
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,59
|797.482.674
|% 2,01
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
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|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
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|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
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|KRDMD
|2,74
|482.507.411
|% 3,01
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|TSKB
|1,08
|156.551.214
|% 0,93
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|SKBNK
|1,37
|197.351.878
|% 1,48
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|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3072
|7,3116
|% 0,29
|
|Euro
|8,5994
|8,6082
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5322
|9,5800
|% 0,48
|
|Frank
|7,9548
|8,0027
|% -0,04
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|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
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|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.042
|2.043
|7,23
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|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
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|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
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|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
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|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
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|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
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|Gümüş.Ons
|29,16
|29,19
|0,87
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,21
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|B. Petrol
|44,96
|44,96
|0,56
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