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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2022 13:48
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemelerin Şirketimizin yasal mali tablolarına etkisinin aşağıdaki gibi gerçekleşmesi öngörülmektedir.
VUK'un (Vergi Usul Kanunu) Geçici 31. Maddesinde yapılan düzenlemelerle 31.03.2021  tarihi itibariyle aktifimizde kayıtlı bulunan taşınmaz ve  ATİK'lerin (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) 31.12.2021 tarihine kadar, net değerleme artışı üzerinden %2 vergi ödenerek, yeniden değerlenmesine olanak sağlanmıştır.
Şirketimiz tarafından VUK Geçici 31. Madde kapsamındaki hak kullanılarak
ATİK'lerde  39.8 Milyon TL bir değer artışı yaratılıp bu tutar özkaynaklarda değer  artış fon hesabına eklenmiştir. 39.8  Milyon TL üzerinden %2 vergi oranı ile 0.8 Milyon TL vergi tahakkuk  ettirilmiştir. 39.8  Milyon TL'lik değer artışından kaynaklı olarak 2021 yılında 12.6 Milyon TL  tutarında ilave amortisman gideri kaydedilmiştir. İlgili  ATİK'ler satılmadığı sürece, kalan 27.2 Milyon TL'lik değer artışının 16.7  Milyon TL'si 2022 ve 2023 yıllarında ilave amortisman gideri olarak  kaydedilecek, 10.5 Milyon TL'si takip eden yıllarda ilave amortisman  giderine dönüşecektir.
Şirketimiz tarafından benzer şekilde Ocak 2022 tarihinde VUK'un Geçici 32. Madde kapsamındaki yeniden değerleme hakkı kullanılarak
ATİK'lerde  80.0 Milyon TL bir değer artışı yaratılıp, bu tutar özkaynaklarda değer  artış fon hesabına eklenmiştir. 80.0  Milyon TL üzerinden %2 vergi oranı ile 1.6 Milyon TL vergi tahakkuk  ettirilmiştir. 80.0  Milyon TL'lik değer artışından kaynaklı olarak 2022 yılında 26.3 Milyon TL  tutarında ilave amortisman gideri kaydedilecektir. İlgili  ATİK'ler satılmadığı sürece kalan 53.6 Milyon TL'lik değer artışının 20.0  Milyon TL'si 2023 yılında ilave amortisman gideri olarak kaydedilecek,  33.6 Milyon TL'si takip eden yıllarda ilave amortisman giderine  dönüşecektir.
Sürekli bir uygulama olarak ihdas edilen VUK Mükerrer 298 (Ç) madde kapsamında enflasyon muhasebesi şartları oluşmadığı sürece her yıl ATİK'ler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.
2022 yılında VUK Mükerrer 298 (Ç ) kapsamındaki yeniden değerleme uygulamasından yararlanılması planlanmaktadır. 2022 yılı yeniden değerleme oranının %20 şeklinde tespit edilmesi halinde, yeniden değerleme oranı, elden çıkartılmamış olması kaydı ile 31.12. 2021 tarihli ATİK'lerine uygulanacak ve
ATİK'lerde  tahminen 51.6 Milyon TL bir değer artışı yaratılıp bu tutar özkaynaklarda  değer artış fon hesabına eklenecektir. Bu işlem üzerinden vergi  hesaplanmayacaktır. 51.6  Milyon TL'lik değer artışından kaynaklı olarak 2022 yılında 17.0 Milyon TL  tutarında ilave amortisman gideri kaydedilecektir. İlgili  ATİK'ler satılmadığı sürece kalan 34.6 Milyon TL'lik değer artışının 12.7  Milyon TL'si 2023 yılında ilave amortisman gideri olarak kaydedilecek,  21.9 Milyon TL'si takip eden yıllarda ilave amortisman giderine  dönüşecektir. 2022  yılı için tespit edilecek yeniden değerleme oranı %20'den saptığı durumda  hesaplanacak değer artışı da oransal olarak değişecektir.
Bu üç uygulamanın sonucunda, yukarıdaki kabuller dahilinde 171.3 Milyon TL, ATİK'lerde değer artışı ve özkaynaklarda fon artışı şeklinde bilançoya yansıyacaktır. 171.3 Milyon TL'lik değer artışı aşağıda açıklanan şekilde ilave amortisman giderine dönüşecektir.
2021  yılında 12.6 Milyon TL, 2022  yılında 52.5 Milyon TL ve 2023  yılında 40.2 Milyon TL ilave amortisman gideri yazılacak, kalan 66.0  Milyon TL takip eden yıllarda ilave amortisman giderine dönüşecektir.
VUK Geçici 31'e istinaden yasal kayıtlarımızda girilen kayıtlar TFRS'ye göre hazırlanmakta olan 31.12.2021 tarihli mali tablolarımızda ertlenmiş vergi varlığı ve geliri yaratacaktır. VUK Geçici 32 ve VUK mükerrer 298 (Ç) ise 2022 yılından itibaren TFRS mali tablolarımıza benzer etkileri yaratacaktır.
Özkaynaklardaki değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır. Yalnız söz konusu fonun sermayeye ilavesi dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, ilgili dönemde gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
VUK Geçici 31 ve VUK Geçici 32.madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde (satış, devir, tasfiye vb.) kazanç yeniden değerlenmiş tutar üzerinden hesaplanacaktır. Satış veya elden çıkarma halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artış tutarları, satış kazancına dahil edilmeyecek ve fon hesabında kalmaya devam edecektir.
VUK Mükerrer 298 (Ç) madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin herhangi bir şekilde elden çıkarılması (satış, devir, tasfiye vb.) halinde, özel fon hesabında gösterilen değer artış tutarları henüz sermayeye ilave edilmemiş ise, kazanca ilave edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004415


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