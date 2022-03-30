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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 15:35
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bugün Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Daiichi) kontrol hisselerinin alımıyla ilgili sözleşmelerin imzalandığına dair yaptığımız açıklamadan sonra yatırımcılarımızdan Daiichi hakkında sorular gelmeye başladı. Daiichi'ye ait bilgileri yatırımcılarımızla aynı anda paylaşabilmek için bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.
Aşağıdaki mali veriler Daiichi'nin 2021 Q4 geçici kurumlar vergisi beyanı ekindeki gelir tablosundan ve bu gelir tablosunun dayandığı 31.12.2021 tarihli mizandan alınmıştır. Veriler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak  hazırlanmamış olup yasal kayıtları yansıtmaktadır.
2021 yılı verileri
Net satış (% 57'si yurt dışı satıştır) 383.0 Milyon TL
Brüt Satış karı 112.9 Milyon TL
Finansman Geliri /Gideri Öncesi Faaliyet karı 110.0 Milyon TL
Vergi Öncesi Kar 75.2 Milyon TL
Hazır Değerler 17.3 Milyon TL
Dönen Varlıklar 246.6 Milyon TL
Duran Varlıklar 16.7 Milyon TL
Aktif Toplamı 263.3 Milyon TL
Krediler 55.6 Milyon TL
Faktoring (Alacak Temliki) 73.4 Milyon TL
Diğer Borçlar 17.8 Milyon TL
Yabancı Kaynaklar 158.2 Milyon TL
Öz Kaynaklar 105.1 Milyon TL
Pasif Toplamı 263.3 Milyon TL
Daiichi hakkında daha detaylı bilgi için "www.daiichi.com.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013987


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KLNMA 15,84 2.063.349 % 10,00  
ULUSE 103,00 11.253.313 % 9,98  
GZNMI 44,80 151.036.886 % 9,97  
ISFIN 3,43 317.228.353 % 9,94  
AKFGY 3,48 166.664.596 % 9,78  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 16,80  
Altın Gr. 912 912 12,56  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,94 24,98 0,19  
Gümüş Gr. 11,74 11,75 0,13  
B. Petrol 111 111 3,31  
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