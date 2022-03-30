***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Daiichi) kontrol hisselerinin alımıyla ilgili sözleşmelerin imzalandığına dair yaptığımız açıklamadan sonra yatırımcılarımızdan Daiichi hakkında sorular gelmeye başladı. Daiichi'ye ait bilgileri yatırımcılarımızla aynı anda paylaşabilmek için bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.Aşağıdaki mali veriler Daiichi'nin 2021 Q4 geçici kurumlar vergisi beyanı ekindeki gelir tablosundan ve bu gelir tablosunun dayandığı 31.12.2021 tarihli mizandan alınmıştır. Veriler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmamış olup yasal kayıtları yansıtmaktadır.2021 yılı verileriNet satış (% 57'si yurt dışı satıştır) 383.0 Milyon TLBrüt Satış karı 112.9 Milyon TLFinansman Geliri /Gideri Öncesi Faaliyet karı 110.0 Milyon TLVergi Öncesi Kar 75.2 Milyon TLHazır Değerler 17.3 Milyon TLDönen Varlıklar 246.6 Milyon TLDuran Varlıklar 16.7 Milyon TLAktif Toplamı 263.3 Milyon TLKrediler 55.6 Milyon TLFaktoring (Alacak Temliki) 73.4 Milyon TLDiğer Borçlar 17.8 Milyon TLYabancı Kaynaklar 158.2 Milyon TLÖz Kaynaklar 105.1 Milyon TLPasif Toplamı 263.3 Milyon TLDaiichi hakkında daha detaylı bilgi için "www.daiichi.com.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013987BIST