***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2022 08:40
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205250 - 700648
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205277
Korhan Şimşek Muhasebe Müdürü 25.01.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raporlama Süreç Lideri 04.04.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Roitel Telekomünikasyon A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri 3586500 1886500 TRY 52,60 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015294
BIST
12:292.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,39
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.285
En Düşük
2.264
12:2914,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:2916,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:29911,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,72
|Açılış
|: 911,86
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:29
|IPEKE
|18,95
|131.257.738
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.582.213
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|3.012.065
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.608.261
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,50
|157.663.890
|% 9,65
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,98
|11.615.083
|% -3,66
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
|
|POLTK
|577,60
|4.683.801
|% -3,05
|
|SISE
|16,14
|1.443.392.669
|% 5,01
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|ASELS
|25,36
|1.333.705.402
|% 2,34
|
|KOZAL
|158,20
|1.281.386.434
|% 9,25
|
|THYAO
|32,98
|1.129.165.275
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.087.313.394
|% 5,02
|
|KARSN
|5,81
|938.194.885
|% -2,68
|
|AKBNK
|7,45
|963.968.274
|% 1,92
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|360.346.508
|% 3,92
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7160
|% 0,22
|
|Euro
|16,2207
|16,2280
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2482
|19,3447
|% 0,26
|
|Frank
|15,8130
|15,9083
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9101
|3,9297
|% 0,20
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,10
|
|Altın Gr.
|912
|913
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|29,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|25,91
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|12,54
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|