***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Rıfat Saydı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205250 - 700648Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205277Korhan Şimşek Muhasebe Müdürü 25.01.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raporlama Süreç Lideri 04.04.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTelesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkRoitel Telekomünikasyon A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri 3586500 1886500 TRY 52,60 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015294BIST