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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2022 08:40
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205250 - 700648
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü 02.06.2008 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205277
Korhan Şimşek Muhasebe Müdürü 25.01.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -
Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raporlama Süreç Lideri 04.04.2022 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr - -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Roitel Telekomünikasyon A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri 3586500 1886500 TRY 52,60 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015294


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IPEKE 18,95 131.257.738 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.582.213 % 9,95  
LIDER 20,50 3.012.065 % 9,92  
GEREL 4,79 38.608.261 % 9,86  
DAPGM 22,50 157.663.890 % 9,65  
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12:29 Alış Satış %  
Dolar 14,7104 14,7160 % 0,22  
Euro 16,2207 16,2280 % 0,06  
Sterlin 19,2482 19,3447 % 0,26  
Frank 15,8130 15,9083 % 0,06  
Riyal 3,9101 3,9297 % 0,20  
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12:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 2,10  
Altın Gr. 912 913 3,46  
Cumhuriyet 6.050 6.142 29,00  
Tam 6.020 6.170 25,91  
Yarım 2.910 2.985 12,54  
Çeyrek 1.459 1.492 6,27  
Gümüş.Ons 24,69 24,74 0,08  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,08  
B. Petrol 105 105 0,37  
Seans Raporu 12:29
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