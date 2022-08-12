***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 22:39
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.028 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
20.321 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-517 -48.044 -48.561 -264 -48.825
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -5.081 -30.048 1.028 -393.718 -48.044 684.835 -5.494 679.341
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 -3.410 -39.548 1.128 -393.718 98.893 989.738 4.155 993.893
Transferler
98.893 -98.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.447 -22.064 16.708 -6.803 14.184 7.381
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 -4.857 -22.064 -39.548 1.128 -294.825 16.708 982.935 18.339 1.001.274
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.015 10.060
Dönem Karı (Zararı)
30.892 -48.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
303.247 290.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.473 37.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.992 2.033
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.073 914
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 919 1.119
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
130.177 34.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.382 10.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
95.795 24.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.679 95.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.779 -950
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-19 113.458 96.383
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.240 119.154
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.701 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-30.613 4.027
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 -1.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-616.265 -215.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-471.724 -156.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-273 -405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-471.451 -156.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -432.371 -83.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.763 -36.937
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.860 -1.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
186.903 -35.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.067 61.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
83.809 31.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.258 30.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-282.126 27.498
Alınan Faiz
12.562 103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.968 -881
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.464 -1.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.019 -15.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-382.214 -96.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.553
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.845 -32.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -148.845 -27.717
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.585
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-239.586 -66.813
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-239.586 -66.813
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
6.217 847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
645.758 75.421
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.367.130 670.381
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-705.264 -504.444
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.619 -14.425
Ödenen Faiz
-105.851 -86.543
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
95.362 10.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.471 -11.234
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.278 845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.193 -10.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.061 69.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.868 59.448
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
65.868 103.061
Finansal Yatırımlar
139.654 208.562
Ticari Alacaklar
8 1.586.740 997.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.070 797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.585.670 997.041
Diğer Alacaklar
92.784 103.250
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.665 10.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.119 92.256
Türev Araçlar
26.070 26.720
Stoklar
9 745.633 314.181
Peşin Ödenmiş Giderler
13 188.311 22.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.464 1.102
Diğer Dönen Varlıklar
12 81.931 148.451
ARA TOPLAM
2.928.455 1.925.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.928.455 1.925.327
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
156.757 145.056
Ticari Alacaklar
8 104.864 227.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.864 227.157
Türev Araçlar
130.351 133.599
Maddi Duran Varlıklar
10 908.167 764.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.100 20.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
332.671 357.711
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 322.026 347.066
Peşin Ödenmiş Giderler
13 147.953 66.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 136.551 97.334
Diğer Duran Varlıklar
12 31.474 38
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.966.888 1.811.939
TOPLAM VARLIKLAR
4.895.343 3.737.266
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 1.704.653 1.002.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 458.052 477.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
458.052 477.204
Banka Kredileri
14 445.679 465.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.373 11.965
Ticari Borçlar
8 667.987 479.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 11.222 9.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
656.765 469.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.266 10.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 43.026 22.848
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.013 624
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.458 99.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.284 6.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 155.174 92.880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.292 44.980
ARA TOPLAM
3.079.747 2.137.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.079.747 2.137.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
696.149 522.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
696.149 522.946
Banka Kredileri
14 678.378 502.567
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.771 20.379
Uzun Vadeli Karşılıklar
108.628 82.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
88.589 61.575
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.039 20.557
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 9.545 834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
814.322 605.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.894.069 2.743.373
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
982.935 989.738
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
391.723 391.723
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
391.723 391.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.104 -7.104
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
398.827 398.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-66.469 -42.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.857 -3.410
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.064 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.064
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-39.548 -39.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-39.548 -39.548
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-294.825 -393.718
Net Dönem Karı veya Zararı
16.708 98.893
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.339 4.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.001.274 993.893
TOPLAM KAYNAKLAR
4.895.343 3.737.266
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.069.650 583.739 798.558 396.018
Satışların Maliyeti
17 -768.135 -468.119 -509.965 -317.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
301.515 115.620 288.593 78.942
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 83.345 -20.983
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -66.664 27.947
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 16.681 6.964
BRÜT KAR (ZARAR)
301.515 132.301 288.593 85.906
Genel Yönetim Giderleri
18 -54.588 -32.494 -28.966 -15.815
Pazarlama Giderleri
18 -101.695 -31.890 -70.504 -21.120
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.348 -2.338 -1.766 -837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 114.990 137.506 -4.025 63.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.176 -6.321 -1.720 -5.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
253.698 196.764 181.612 105.834
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.905 2.377 17.070 2.126
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-46 -46
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
271.603 199.095 198.682 107.914
Finansman Giderleri
14 -271.324 -243.376 -115.283 -125.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
279 -44.281 83.399 -17.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.613 -4.027 7.992 -12.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.013 -442 -568 -442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 32.626 -3.585 8.560 -12.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.892 -48.308 91.391 -30.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.892 -48.308 91.391 -30.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.184 -264 19.539 1.171
Ana Ortaklık Payları
16.708 -48.044 71.852 -31.253
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) 21 0,01900000 -0,05300000 0,08000000 -0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23.511 -517 -32.051 -1.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.511 -517 -32.051 -1.625
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-1.447 -517 -9.987 -1.625
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-28.655 -28.655
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.591 6.591
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.511 -517 -32.051 -1.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.381 -48.825 59.340 -31.707
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.184 -264 19.539 1.171
Ana Ortaklık Payları
-6.803 -48.561 39.801 -32.878
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055275
BIST