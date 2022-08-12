***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.028 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166Transferler20.321 -20.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-517 -48.044 -48.561 -264 -48.825Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -5.081 -30.048 1.028 -393.718 -48.044 684.835 -5.494 679.341Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 -3.410 -39.548 1.128 -393.718 98.893 989.738 4.155 993.893Transferler98.893 -98.893Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.447 -22.064 16.708 -6.803 14.184 7.381Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 -4.857 -22.064 -39.548 1.128 -294.825 16.708 982.935 18.339 1.001.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-307.015 10.060Dönem Karı (Zararı)30.892 -48.308Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler303.247 290.934Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.473 37.006Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.992 2.033Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.073 914Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 919 1.119Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler130.177 34.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.382 10.163Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler95.795 24.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler94.679 95.433Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-18.779 -950Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-19 113.458 96.383Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler66.240 119.154Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.701 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-30.613 4.027Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 0 -1.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-616.265 -215.128Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-471.724 -156.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-273 -405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-471.451 -156.196Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -432.371 -83.323Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler188.763 -36.937İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.860 -1.067İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)186.903 -35.870Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.067 61.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)83.809 31.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15.258 30.125Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-282.126 27.498Alınan Faiz12.562 103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.968 -881Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.464 -1.110Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-34.019 -15.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-382.214 -96.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.553Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.553Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.845 -32.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -148.845 -27.717Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.585Verilen Nakit Avans ve Borçlar-239.586 -66.813Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-239.586 -66.813Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz6.217 847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI645.758 75.421Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.367.130 670.381Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-705.264 -504.444Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.619 -14.425Ödenen Faiz-105.851 -86.543Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)95.362 10.452YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.471 -11.234Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.278 845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.193 -10.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.061 69.837DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.868 59.448Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri65.868 103.061Finansal Yatırımlar139.654 208.562Ticari Alacaklar8 1.586.740 997.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.070 797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.585.670 997.041Diğer Alacaklar92.784 103.250İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.665 10.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar91.119 92.256Türev Araçlar26.070 26.720Stoklar9 745.633 314.181Peşin Ödenmiş Giderler13 188.311 22.162Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.464 1.102Diğer Dönen Varlıklar12 81.931 148.451ARA TOPLAM2.928.455 1.925.327TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.928.455 1.925.327DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar156.757 145.056Ticari Alacaklar8 104.864 227.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar104.864 227.157Türev Araçlar130.351 133.599Maddi Duran Varlıklar10 908.167 764.063Kullanım Hakkı Varlıkları18.100 20.760Maddi Olmayan Duran Varlıklar332.671 357.711Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 322.026 347.066Peşin Ödenmiş Giderler13 147.953 66.221Ertelenmiş Vergi Varlığı20 136.551 97.334Diğer Duran Varlıklar12 31.474 38TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.966.888 1.811.939TOPLAM VARLIKLAR4.895.343 3.737.266KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 1.704.653 1.002.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 458.052 477.204İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları458.052 477.204Banka Kredileri14 445.679 465.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.373 11.965Ticari Borçlar8 667.987 479.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 11.222 9.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar656.765 469.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.266 10.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 43.026 22.848Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.013 624Kısa Vadeli Karşılıklar167.458 99.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.284 6.884Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 155.174 92.880Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.292 44.980ARA TOPLAM3.079.747 2.137.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.079.747 2.137.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar696.149 522.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar696.149 522.946Banka Kredileri14 678.378 502.567Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.771 20.379Uzun Vadeli Karşılıklar108.628 82.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar88.589 61.575Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 20.039 20.557Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 9.545 834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER814.322 605.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.894.069 2.743.373ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar982.935 989.738Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)391.723 391.723Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)391.723 391.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.104 -7.104Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)398.827 398.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-66.469 -42.958Yabancı Para Çevrim Farkları-4.857 -3.410Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.064 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.064Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-39.548 -39.548Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-39.548 -39.548Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-294.825 -393.718Net Dönem Karı veya Zararı16.708 98.893Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.339 4.155TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.001.274 993.893TOPLAM KAYNAKLAR4.895.343 3.737.266Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.069.650 583.739 798.558 396.018Satışların Maliyeti17 -768.135 -468.119 -509.965 -317.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)301.515 115.620 288.593 78.942Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 83.345 -20.983Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -66.664 27.947FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 16.681 6.964BRÜT KAR (ZARAR)301.515 132.301 288.593 85.906Genel Yönetim Giderleri18 -54.588 -32.494 -28.966 -15.815Pazarlama Giderleri18 -101.695 -31.890 -70.504 -21.120Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.348 -2.338 -1.766 -837Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 114.990 137.506 -4.025 63.112Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.176 -6.321 -1.720 -5.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)253.698 196.764 181.612 105.834Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.905 2.377 17.070 2.126Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-46 -46FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)271.603 199.095 198.682 107.914Finansman Giderleri14 -271.324 -243.376 -115.283 -125.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)279 -44.281 83.399 -17.233Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.613 -4.027 7.992 -12.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.013 -442 -568 -442Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 32.626 -3.585 8.560 -12.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.892 -48.308 91.391 -30.082DÖNEM KARI (ZARARI)30.892 -48.308 91.391 -30.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.184 -264 19.539 1.171Ana Ortaklık Payları16.708 -48.044 71.852 -31.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (kr) (hisse başına) 21 0,01900000 -0,05300000 0,08000000 -0,03400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-23.511 -517 -32.051 -1.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.511 -517 -32.051 -1.625Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-1.447 -517 -9.987 -1.625Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-28.655 -28.655Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.591 6.591DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.511 -517 -32.051 -1.625TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.381 -48.825 59.340 -31.707Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.184 -264 19.539 1.171Ana Ortaklık Payları-6.803 -48.561 39.801 -32.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055275BIST