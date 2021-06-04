***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.06.2021 15:56
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması"başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Şirketimizin, 2 Haziran 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (TOGG) %19 oranında pay sahibi kurucu ortak olarak, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin (KÖK) iştirak ettiği belirtilmiştir. Öte yandan dün basına yansıyan haberlerde KÖK'ün ortaklıktan çıktığı yer almış olup, daha önceki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, Şirketimizin KÖK ve TOGG'da herhangi bir pay sahipliği bulunmamaktadır. TOGG'la ilgili olarak sosyal medyada ve basında çıkan haberlerin Şirketimizle bir ilgisi olmayıp, basında çıkan haberlerin Şirketimizin faaliyetine bir etkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz hedefleri ve iş modeli doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940176
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|DOBUR
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|% 9,97
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|RODRG
|15,56
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|FRIGO
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|% 9,94
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|BOBET
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|PKENT
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|MERIT
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|% -9,75
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|DIRIT
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|KARSN
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|
|THYAO
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|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
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|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,30
|523.373.307
|% 1,01
|
|PETKM
|6,34
|516.464.131
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|271.001.192
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6649
|8,6678
|% -0,40
|
|Euro
|10,5515
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|% -0,12
|
|Sterlin
|12,2683
|12,3298
|% 0,24
|
|Frank
|9,6072
|9,6651
|% 0,14
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|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,42
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.891
|20,18
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|Altın Gr.
|526
|527
|3,10
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|Cumhuriyet
|3.481
|3.533
|10,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|6,71
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|3,25
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,36
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|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
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|71,93
|0,62
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