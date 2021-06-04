***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması"başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Şirketimizin, 2 Haziran 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (TOGG) %19 oranında pay sahibi kurucu ortak olarak, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin (KÖK) iştirak ettiği belirtilmiştir. Öte yandan dün basına yansıyan haberlerde KÖK'ün ortaklıktan çıktığı yer almış olup, daha önceki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, Şirketimizin KÖK ve TOGG'da herhangi bir pay sahipliği bulunmamaktadır. TOGG'la ilgili olarak sosyal medyada ve basında çıkan haberlerin Şirketimizle bir ilgisi olmayıp, basında çıkan haberlerin Şirketimizin faaliyetine bir etkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz hedefleri ve iş modeli doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940176BIST