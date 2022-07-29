***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.07.2022 17:36
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
100 adet 12 metre elektrikli otobüs alımı ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanması
İhaleyi Açan Taraf
Bükreş Belediyesi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre Elektrikli Otobüs ve Şarj Ünitesi alım ihalesine teklif verilmek suretiyle katılım sağlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049341
BIST
17:492.589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 45,67
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:4917,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:4918,3036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:491.014,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:47
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.295.744
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.535.288
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|49.165.372
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.574.826
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.102.623
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|100.808.241
|% -9,89
|
|THYAO
|50,35
|2.789.609.635
|% 1,31
|
|SASA
|44,70
|1.888.555.192
|% 7,04
|
|SISE
|21,90
|1.644.480.516
|% 3,11
|
|FROTO
|302,80
|1.332.269.490
|% 6,25
|
|TUPRS
|266,80
|1.122.273.899
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,09
|761.236.483
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,69
|340.510.157
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,75
|835.789.918
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|464.708.981
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,59
|1.068.309.690
|% 0,94
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9137
|17,9219
|% 0,00
|
|Euro
|18,2824
|18,3019
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,6414
|21,7499
|% -0,61
|
|Frank
|18,6640
|18,7764
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7555
|4,7793
|% -0,10
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.744
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,18
|
Seans Raporu
17:47
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem