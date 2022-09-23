Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

23.09.2022 16:26
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
24 Adet [kesin (+ 7 opsiyon)] Elektrikli Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
TPER S.P.A (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna - S.P.A.)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/09/2022
İhale Sonucu
İhale, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.
İhale Bedeli
18.240.000 EUR (329.101.014 TRY) (Hesaplamada 22 Eylül 2022 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
18.240.000 EUR (329.101.014 TRY) (Hesaplamada 22 Eylül 2022 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%31 (30/06/2022 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır)
Açıklamalar

İtalya'da TPER Bologna'nın açtığı 24 adet [kesin (+7 opsiyonlu)] 18m elektrikli otobüs ihalesinde, ihale kazananı Karsan Europe SRL olarak bildirilmiş olup ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanmıştır.
İhale elektrikli otobüslerin teslimatı, bu araçların satış sonrası ve yedek parça hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 18,2 Milyon Euro tutarında olup teslimatların 2023 yılı 4.çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.
Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/16 sayılı kararı ile SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye katılıma ilişkin içsel bilginin ihale sonuçlanana kadar kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına alınmıştır
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064925


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.282
Değişim :  -0,41% |  -13,66
Açılış :  3.304  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
3.330 En Düşük
3.276
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,53 17.255.443 % 10,00  
ULKER 21,78 149.871.752 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.616.151 % 10,00  
PCILT 17,76 49.998.747 % 9,97  
VESTL 35,76 1.218.440.950 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3966 18,4067 % 0,48  
Euro 17,8315 17,8454 % -1,09  
Sterlin 19,9382 20,0382 % -2,96  
Frank 18,6932 18,8058 % 0,17  
Riyal 4,8775 4,9019 % 0,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 -27,37  
Altın Gr. 973 973 -10,89  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.644 6.768 6,00  
Yarım 3.230 3.299 -2,00  
Çeyrek 1.620 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 -0,76  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 -0,39  
B. Petrol 86,62 86,62 -3,84  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru