***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale Konusu24 Adet [kesin (+ 7 opsiyon)] Elektrikli Otobüs Alımıİhaleyi Açan TarafTPER S.P.A (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna - S.P.A.)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih22/09/2022İhale Sonucuİhale, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır.İhale Bedeli18.240.000 EUR (329.101.014 TRY) (Hesaplamada 22 Eylül 2022 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım18.240.000 EUR (329.101.014 TRY) (Hesaplamada 22 Eylül 2022 tarihli TCMB EUR/TRY Döviz Alış Kuru kullanılmıştır)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%31 (30/06/2022 Finansal Tablolarına göre hesaplanmıştır)Açıklamalarİtalya'da TPER Bologna'nın açtığı 24 adet [kesin (+7 opsiyonlu)] 18m elektrikli otobüs ihalesinde, ihale kazananı Karsan Europe SRL olarak bildirilmiş olup ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanmıştır.İhale elektrikli otobüslerin teslimatı, bu araçların satış sonrası ve yedek parça hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 18,2 Milyon Euro tutarında olup teslimatların 2023 yılı 4.çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/16 sayılı kararı ile SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye katılıma ilişkin içsel bilginin ihale sonuçlanana kadar kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimizin yasal haklarının, rekabet gücü ve pazarlık gücünün korunması amaçlarıyla, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına alınmıştırKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064925BIST