***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 15:58
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir Uluslararası Sürdürülebilirlik Derecelendirme Şirketi olan Refinitiv tarafından gerçekleştirilen BIST (Borsa İstanbul) Sürdürülebilirlik Derecelendirmesine göre Şirketimizin notu "B-"den "B"ye yükselmiştir.
2021
2020
ESG Combined Score
B
B-
ESG Score
B
B-
Social Pillar Score
B+
B-
Governance Pillar Score
B
B-
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073615
BIST
15:433.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 64,74
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.001
En Düşük
3.940
15:4318,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,5049
15:4318,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
15:43987,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,98
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler15:41
|FENER
|62,15
|369.144.972
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.344.344
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|549.595
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|896.630.976
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|BTCIM
|44,00
|75.041.495
|% -7,37
|
|PENTA
|73,20
|184.319.367
|% -7,01
|
|YAPRK
|48,16
|48.160.587
|% -6,49
|
|THYAO
|99,30
|5.704.193.906
|% 1,38
|
|EREGL
|30,54
|3.131.629.111
|% 3,39
|
|SISE
|32,82
|2.446.130.793
|% 2,56
|
|KRDMD
|12,66
|2.301.222.015
|% 2,76
|
|SASA
|100,00
|2.041.974.825
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,69
|1.527.537.904
|% 1,08
|
|KRDMD
|12,66
|2.301.222.015
|% 2,76
|
|ODAS
|7,63
|1.285.535.571
|% -3,78
|
|YKBNK
|9,63
|1.559.435.017
|% 1,58
|
|SKBNK
|2,00
|322.268.280
|% 2,04
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6168
|% 0,19
|
|Euro
|18,3207
|18,3291
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,9542
|21,0593
|% 0,07
|
|Frank
|18,5117
|18,6232
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,15
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-7,89
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,18
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|-51,00
|
|Tam
|6.654
|6.755
|46,00
|
|Yarım
|3.242
|3.298
|18,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|-1,67
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:56ALCTL
Yüzde 5.91 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 169 adet işlem
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15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, PGSUS, AKSEN
-
15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 83 artarak (% 1.78 ) 3, 539
-
15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, ORMA, SUMAS, KLMSN, KORDS, YESIL, KERVN, MZHLD, AGESA, TOASO
-
15:55
ASUZU, YAYLA, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında