***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilgilendirme Politikamız kapsamında, Şirketimizin 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerimizin yer aldığı yatırımcı sunumumuz, şirketimizin internet sitesine ( https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar ) yüklenmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138254BIST