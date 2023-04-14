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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2023 13:05
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bilgilendirme Politikamız kapsamında, Şirketimizin 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerimizin yer aldığı yatırımcı sunumumuz, şirketimizin internet sitesine ( https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar ) yüklenmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138254


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Tam 8.792 8.867 76,00  
Yarım 4.294 4.339 37,00  
Çeyrek 2.147 2.169 18,00  
Gümüş.Ons 26,02 26,04 0,20  
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