***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 13:05
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilgilendirme Politikamız kapsamında, Şirketimizin 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerimizin yer aldığı yatırımcı sunumumuz, şirketimizin internet sitesine ( https://www.karsan.com/tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar ) yüklenmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138254
BIST
13:325.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 19,94
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3219,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0513
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3221,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1003
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:321.270,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.270,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ARZUM
|22,00
|19.522.719
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.776.601
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.332.879
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|974.113
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.531.846
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|156.073.134
|% -9,87
|
|DESA
|57,50
|29.006.042
|% -6,12
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,07
|48.972.348
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,10
|1.883.659.898
|% 1,40
|
|THYAO
|136,20
|1.767.581.144
|% -0,66
|
|GESAN
|86,30
|1.184.387.750
|% 2,25
|
|KRDMD
|19,17
|969.099.839
|% 0,10
|
|KOZAA
|45,82
|893.719.559
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,88
|78.512.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|595.296.473
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,10
|1.883.659.898
|% 1,40
|
|ISCTR
|12,27
|796.385.766
|% 1,24
|
|YKBNK
|10,41
|642.392.016
|% 0,87
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3555
|19,3821
|% 0,33
|
|Euro
|21,4184
|21,4345
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1705
|24,2917
|% 0,14
|
|Frank
|21,7472
|21,8783
|% 0,46
|
|Riyal
|5,1487
|5,1746
|% 0,21
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,06
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.792
|8.867
|76,00
|
|Yarım
|4.294
|4.339
|37,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.169
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,21
|16,23
|0,16
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|0,24
|