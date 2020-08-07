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***KCHOL* *YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

07.08.2020 09:25
GÜNCEL HABERLER



***KCHOL******YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler [KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
06.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.08.2020
Davanın Konusu
Genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti
Karşı Taraf(lar)
Jilber Topuz
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2020/389
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Pay sahibimiz Jilber Topuz tarafından, Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitine dair İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı öğrenilmiştir.
İlgili dava dilekçesinde Bankamız bağlı ortaklığı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföyündeki Bankamız paylarının TTK 389'uncu maddesi çerçevesinde Genel Kurul nisabının hesaplamasında dikkate alınamayacağı bu payların genel kurul nisabından düşülmesi halinde YKB paylarının UniCredit'ten satın alınması tarihi itibariyle Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı oy haklarının %50 sınırının üzerinde olması dolayısıyla pay alım teklifi zorunluluğu doğduğu bu zorunluluğun doğmasına rağmen pay alım teklifinde bulunulmadığı bu sebeple oy haklarının kendiliğinden donması gerekeceği görüşüyle Bankamızın 13 Mart 2020 tarihinde yapılan Genel Kurulunda alınan kararların yok hükmünde (butlan) olduğu iddia edilmektedir.
Sermaye piyasası düzenlemeleri gereği yatırım fonu malvarlığının portföy yönetim şirketinin malvarlığından ayrı olarak fon çıkarlarına göre yönetildiği dikkate alındığında, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tüzel kişiliği için anlamlı olan TTK 389'uncu maddedeki kısıtın Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan veya yönetilen fonlar için uygulama alanı bulamayacağı, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tüzel kişiliğinin ise Bankamız sermayesinde pay sahipliğinin olmadığı dikkate alındığında yatırımcı iddiası mesnetsiz görülmekte olup, Bankamızın ve yatırımcılarımızın haklarının korunması için gerekli tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.
Davaya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımıza ayrıca duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866289


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EKIZ 10,29 958.925 % 9,94  
FADE 2,90 117.496 % 9,85  
GLRYH 17,89 14.522.560 % 7,90  
RTALB 50,80 69.492.191 % 7,67  
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Cumhuriyet 3.357 3.407 238,00  
Tam 3.301 3.488 27,00  
Yarım 1.603 1.690 13,10  
Çeyrek 804 850 6,60  
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Gümüş Gr. 6,62 6,64 -0,09  
B. Petrol 45,02 45,02 -0,07  
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