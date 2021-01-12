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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.01.2021 13:44



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Ferzan PEYK 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2018 Güncel Tarih 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901507


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Riyal 1,9948 2,0048 % 0,30  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 15,85  
Altın Gr. 449 449 5,02  
Cumhuriyet 2.972 3.017 28,00  
Tam 2.958 3.032 28,09  
Yarım 1.430 1.467 13,59  
Çeyrek 717 733 6,80  
Gümüş.Ons 25,47 25,51 0,54  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,14  
B. Petrol 56,42 56,42 0,76  
Seans Raporu 14:13
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