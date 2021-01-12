***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2021 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 21 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Ferzan PEYK 01.01.2016 Yapı ve Kredi Bankası Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2013-2016 Yapı Kredi Portföy Emeklilik SGMK Grup Müdürü - 2016-2018 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2018 Güncel Tarih 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901507
BIST
14:131.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
14:137,4816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
14:139,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
14:13449,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,20
|Açılış
|: 449,18
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler14:13
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|EGGUB
|219,80
|195.431.301
|% 9,95
|
|BTCIM
|5,87
|26.040.933
|% 9,31
|
|DOBUR
|24,88
|624.507
|% 5,87
|
|ALARK
|9,48
|272.843.706
|% 5,80
|
|ATSYH
|7,20
|527.838
|% -5,88
|
|YYAPI
|2,12
|231.812.896
|% -5,36
|
|DOGUB
|5,22
|46.175.002
|% -4,74
|
|CMENT
|50,00
|3.708.774
|% -4,49
|
|CELHA
|20,80
|3.484.507
|% -3,70
|
|SISE
|7,64
|2.418.036.974
|% 4,66
|
|TSKB
|1,88
|1.297.734.478
|% 3,87
|
|THYAO
|12,86
|945.220.052
|% 1,26
|
|GARAN
|10,52
|777.095.436
|% 0,19
|
|KOZAL
|120,00
|754.141.705
|% -0,08
|
|TSKB
|1,88
|1.297.734.478
|% 3,87
|
|SISE
|7,64
|2.418.036.974
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|338.147.406
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,47
|454.681.630
|% -1,59
|
|ZOREN
|2,96
|426.508.432
|% 0,34
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4771
|7,4816
|% -0,03
|
|Euro
|9,0856
|9,0950
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,1688
|10,2198
|% 0,78
|
|Frank
|8,4019
|8,4525
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9948
|2,0048
|% 0,30
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|15,85
|
|Altın Gr.
|449
|449
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.972
|3.017
|28,00
|
|Tam
|2.958
|3.032
|28,09
|
|Yarım
|1.430
|1.467
|13,59
|
|Çeyrek
|717
|733
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,14
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,76
|