***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.05.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre TAYFUR 01.03.2022 2022 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Bölüm Müdürü 2021-2022 AK Portföy A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine Dealer 7 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030134
BIST
16:412.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,38
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:4115,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0872
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:4116,0673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:41897,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,02
|Açılış
|: 897,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KRONT
|41,80
|40.768.573
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.222.497
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|273.229.469
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.142.584
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.878.249
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.545.839
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.782.590
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.673.939
|% -9,95
|
|THYAO
|42,20
|2.850.945.583
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,27
|2.221.422.369
|% 1,69
|
|SISE
|19,77
|1.734.722.690
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,60
|1.114.710.450
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,82
|1.003.695.861
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,82
|1.003.695.861
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,68
|401.311.136
|% 0,37
|
|KARSN
|5,32
|766.225.800
|% 4,31
|
|SAHOL
|19,27
|2.221.422.369
|% 1,69
|
|YKBNK
|4,55
|461.879.382
|% -0,66
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4623
|15,4712
|% 0,57
|
|Euro
|16,0487
|16,0673
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7748
|18,8689
|% 0,53
|
|Frank
|15,3553
|15,4478
|% 0,70
|
|Riyal
|4,1130
|4,1337
|% 0,77
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-18,46
|
|Altın Gr.
|897
|898
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.156
|-46,00
|
|Tam
|6.036
|6.191
|-48,01
|
|Yarım
|2.917
|2.995
|-23,23
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-11,61
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,83
|