***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmre TAYFUR 01.03.2022 2022 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Bölüm Müdürü 2021-2022 AK Portföy A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine Dealer 7 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030134BIST