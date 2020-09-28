***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
28.09.2020 13:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876927
BIST
14:541.121
En Yüksek
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|: -0,32%
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|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.555.964
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,45
|90.248.925
|% -8,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|KENT
|350,00
|2.964.317
|% -6,67
|
|SISE
|7,44
|2.150.263.508
|% 5,23
|
|GARAN
|7,05
|1.263.036.547
|% -1,67
|
|ASELS
|17,44
|710.874.032
|% 1,28
|
|CEMTS
|15,03
|404.392.888
|% 0,47
|
|THYAO
|10,44
|384.850.653
|% -0,19
|
|SISE
|7,44
|2.150.263.508
|% 5,23
|
|GARAN
|7,05
|1.263.036.547
|% -1,67
|
|ODAS
|2,69
|290.238.469
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|205.279.287
|% -1,42
|
|VKGYO
|3,66
|292.895.622
|% 4,57
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7956
|7,7982
|% 1,83
|
|Euro
|9,0956
|9,1021
|% 2,19
|
|Sterlin
|10,0325
|10,0828
|% 3,08
|
|Frank
|8,3803
|8,4308
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0721
|2,0825
|% 1,79
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,46
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,56
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,11
|