***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 18:52
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019 - 31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.12.2019 ve devamında 31.01.2020 tarihli KAP açıklamalarına istinaden yatırımcılarımızdan gelen bilgi talebi sebebiyle yapılan açıklamadır
Şirketimizin Aeral Bank AG'ye olan borcun Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.'ye temliki sonrası, şirketimiz ile Galeri Kristal arasında varılan anlaşma çerçevesinde
Söz konusu borç sebebiyle Lara Oteli'nin icra ile satışı neticesinde, satış fiyatı kıymet takdirinin altında gerçekleşmesi halinde dahi şirketimizin Galeri Kristal'e olan tüm borçlarına karşılık sayılacaktır.
Anlaşmaya konu Lara Oteli'nin satışı ve bu sayede Galeri Kristal'e olan tüm borçların kapatılması şirketimizin toplam borç yükümlülüğünü büyük oranda karşılayacak olup şirketimizin mali durumu üzerinde son derece olumlu etkisi olacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816804
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -1,93
|Açılış
|: 303,44
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7533
|7,7921
|% -1,60
|
|Frank
|6,1706
|6,2078
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-10,34
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|54,67
|54,67
|-1,95
|