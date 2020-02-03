***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019 - 31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.12.2019 ve devamında 31.01.2020 tarihli KAP açıklamalarına istinaden yatırımcılarımızdan gelen bilgi talebi sebebiyle yapılan açıklamadırŞirketimizin Aeral Bank AG'ye olan borcun Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş.'ye temliki sonrası, şirketimiz ile Galeri Kristal arasında varılan anlaşma çerçevesindeSöz konusu borç sebebiyle Lara Oteli'nin icra ile satışı neticesinde, satış fiyatı kıymet takdirinin altında gerçekleşmesi halinde dahi şirketimizin Galeri Kristal'e olan tüm borçlarına karşılık sayılacaktır.Anlaşmaya konu Lara Oteli'nin satışı ve bu sayede Galeri Kristal'e olan tüm borçların kapatılması şirketimizin toplam borç yükümlülüğünü büyük oranda karşılayacak olup şirketimizin mali durumu üzerinde son derece olumlu etkisi olacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816804BIST