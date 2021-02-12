***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.02.2021 16:38
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-624 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909360
BIST
16:261.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
16:267,0235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
16:268,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
16:26409,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,39
|Açılış
|: 409,09
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,96
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|92.216.873
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.362.399
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.623.020
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|53.808.547
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|135.889.481
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|140,90
|1.815.539.465
|% 3,07
|
|SASA
|33,90
|1.290.195.673
|% 8,31
|
|GARAN
|10,01
|1.229.835.537
|% 0,70
|
|ESEN
|41,78
|700.249.977
|% -0,67
|
|SISE
|7,66
|611.374.254
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|610.957.359
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|284.746.366
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,59
|530.315.828
|% -2,18
|
|GARAN
|10,01
|1.229.835.537
|% 0,70
|
|ODAS
|4,04
|439.258.336
|% -2,18
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0211
|7,0235
|% -0,03
|
|Euro
|8,4861
|8,4934
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6544
|9,7028
|% -0,24
|
|Frank
|7,8273
|7,8745
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8653
|1,8746
|% -0,11
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-15,30
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.710
|2.781
|-46,46
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-22,47
|
|Çeyrek
|657
|673
|-11,24
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,90
|60,90
|-0,24
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 3 kaybederek (% -0.57 ) 1, 631
-
16:38XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 18, 448.00 milyon TL de
-
16:38CELHA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 846 adet işlem
-
16:35PRZMA
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 720, 526 adet işlem
-
16:34AYGAZ
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 959, 986 adet işlem