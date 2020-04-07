***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 18:50
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında, bazı müşterilerimizin kısa süreli çalışma sistemine geçişine istinaden bu müşterilerimize hizmet veren ve uzaktan çalışan belirli sayıda personelimiz için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma başvuru yapılmıştır. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836120
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7717
En Düşük
6,7523
18:057,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3956
En Düşük
7,3639
18:05359,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,57
|Açılış
|: 359,42
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3349
|8,3767
|% 0,88
|
|Frank
|6,9617
|7,0036
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7967
|1,8058
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|0,11
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,49
|32,49
|-0,56
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