***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2022 16:03
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022-28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2022
Tescil Tarihi
10.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10574
Açıklamalar
28.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.05.2022 tarihinde tescil edilerek 10574 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029209
BIST
15:512.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -34,24
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.455
15:5115,3432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0969
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
15:5116,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1440
|Açılış
|: 16,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
15:51907,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,05
|Açılış
|: 907,46
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULUUN
|10,38
|72.008.924
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.533.080
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.711.453
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.830.684
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.871.811
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.677.130
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|138.938.662
|% -9,98
|
|THYAO
|42,08
|2.068.575.010
|% -0,28
|
|SISE
|19,87
|1.734.514.572
|% -0,85
|
|KRDMD
|16,55
|1.508.876.118
|% -0,12
|
|ASELS
|24,12
|1.397.765.881
|% -0,25
|
|SAHOL
|20,14
|1.131.114.531
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,73
|536.125.456
|% -1,44
|
|YKBNK
|4,75
|534.275.172
|% -2,06
|
|VAKBN
|4,43
|471.512.728
|% -3,49
|
|DOHOL
|3,70
|359.528.120
|% -3,65
|
|HALKB
|5,64
|519.976.605
|% 0,71
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3284
|15,3432
|% 0,64
|
|Euro
|16,1927
|16,2265
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,8120
|18,9064
|% 0,35
|
|Frank
|15,3582
|15,4507
|% 0,56
|
|Riyal
|4,0794
|4,0998
|% 0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|5,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.100
|6.256
|-29,19
|
|Yarım
|2.949
|3.026
|-14,13
|
|Çeyrek
|1.479
|1.513
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,51
|
Seans Raporu
15:51
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16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 39 kaybederek (% -1.24 ) 2, 736
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Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 24, 770.00 milyon TL de
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Yüzde -4.66 oranında düşüşle 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 170, 246 adet işlem
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16:05ERCB
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