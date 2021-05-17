***KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KLKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KLKIM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKalekim Kimya payları, 18/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Tas Toprak, BIST Sınai ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 115.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKALEKIM KIMYA XUTUM 18/05/2021KALEKIM KIMYA XTUMY 18/05/2021KALEKIM KIMYA XYLDZ 18/05/2021KALEKIM KIMYA XHARZ 18/05/2021KALEKIM KIMYA XTAST 18/05/2021KALEKIM KIMYA XUSIN 18/05/2021KALEKIM KIMYA XSIST 18/05/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936558BIST