***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
02.05.2023 09:45
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 yılı 1.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyalarda yer almaktadır.İlgili sunuma gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144075
BIST
10:194.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,05
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.590
10:1919,4689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0295
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
10:1921,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0774
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
10:191.240,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.240,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,19
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler10:19
|GRTRK
|25,74
|2.716.368
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|4.550.822
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|15.813.955
|% 9,98
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|GOODY
|15,20
|67.135.604
|% 8,73
|
|IHAAS
|154,50
|115.103
|% -9,97
|
|NTGAZ
|19,80
|6.010.499
|% -9,17
|
|EGSER
|25,74
|28.697.945
|% -8,33
|
|KRTEK
|17,13
|5.961.918
|% -7,70
|
|KENT
|161,00
|33.810
|% -6,67
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|THYAO
|128,00
|522.628.150
|% 0,16
|
|EREGL
|32,92
|368.737.263
|% -0,66
|
|KOZAL
|18,72
|247.218.531
|% -0,85
|
|SISE
|37,44
|227.984.302
|% 1,57
|
|EUPWR
|78,95
|525.151.241
|% 9,96
|
|AKFYE
|13,29
|80.546.146
|% 1,45
|
|ODAS
|5,93
|33.113.263
|% -0,50
|
|ADESE
|1,25
|5.953.143
|% -0,79
|
|KOPOL
|50,00
|210.794.598
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4645
|19,4689
|% 0,15
|
|Euro
|21,4185
|21,4454
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,2825
|24,4043
|% 0,21
|
|Frank
|21,6413
|21,7716
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1752
|5,2012
|% 0,08
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,19
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.140
|9.332
|-21,00
|
|Yarım
|4.434
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.278
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|0,27
|
Seans Raporu
10:19
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10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, KRDMD, TOASO
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10:34
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10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.04 ) 4, 138
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10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, EUPWR, AVHOL, FENER
-
10:34
DOGUB, GRTRK, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında