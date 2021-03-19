***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 14:56
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919262
BIST
15:151.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -26,65
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:157,2654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0572
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:158,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0915
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:15406,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,16
|Açılış
|: 406,59
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:14
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.320.054
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,72
|575.036.342
|% 8,78
|
|CLEBI
|298,70
|434.414.254
|% -9,48
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|SANKO
|13,13
|101.800.749
|% -8,76
|
|MNDRS
|3,34
|142.656.040
|% -8,49
|
|ALBRK
|1,84
|96.959.736
|% -7,54
|
|FROTO
|213,10
|1.388.390.611
|% 0,52
|
|THYAO
|13,72
|1.046.553.336
|% -1,58
|
|GLYHO
|6,06
|811.814.856
|% -4,87
|
|SISE
|7,66
|700.131.619
|% -2,17
|
|GARAN
|8,87
|699.966.454
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,30
|261.172.353
|% -2,99
|
|TSKB
|1,62
|242.001.321
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,10
|295.763.809
|% -3,23
|
|GLYHO
|6,06
|811.814.856
|% -4,87
|
|ODAS
|3,74
|484.005.219
|% -6,97
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2594
|7,2642
|% -0,80
|
|Euro
|8,6410
|8,6464
|% -1,05
|
|Sterlin
|10,0652
|10,1157
|% -1,00
|
|Frank
|7,7831
|7,8300
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9289
|1,9386
|% -0,88
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,67
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.736
|-31,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-30,11
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-14,57
|
|Çeyrek
|650
|665
|-7,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
|