***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930345
BIST
11:481.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.337
En Düşük
1.309
11:488,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1199
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
11:489,9767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1101
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
11:48476,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,67
|Açılış
|: 476,55
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:46
|FORMT
|1,15
|3.136.765
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.654
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|21.483.524
|% 9,66
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|756.823
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.614.719
|% -9,80
|
|GARAN
|7,00
|798.243.436
|% 0,57
|
|EREGL
|17,97
|345.008.542
|% 0,73
|
|KOZAL
|107,30
|226.253.278
|% 2,09
|
|SISE
|7,14
|211.602.161
|% 0,14
|
|PETKM
|6,29
|193.805.215
|% -1,41
|
|GARAN
|7,00
|798.243.436
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,79
|159.620.856
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,08
|153.366.751
|% 0,48
|
|TSKB
|1,21
|64.308.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,88
|185.972.449
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,29
|
|Altın Gr.
|476
|477
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|-0,48
|
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