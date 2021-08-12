***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.663.131 110.263.139 -112.926.270 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-574.524 83.129 4.432.628 3.941.233 -137.107 3.804.126Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-26.484.314 -26.484.314 -26.484.314Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -4.447.638 11.749.492 11.177.131 232.760.657 4.432.628 296.253.152 -82.549 296.170.603Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442Transferler302.000 48.403.735 -48.705.735 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.045.745 6.492.644 56.779.263 62.226.162 -223.913 62.002.249Kar Payları-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -4.997.052 18.945.387 11.479.131 276.164.392 56.779.263 398.952.003 -302.312 398.649.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-217.406.849 -234.366.560Dönem Karı (Zararı)56.555.350 4.295.521Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56.555.350 4.295.521Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.063.544 72.929.964Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 17.710.490 16.653.409Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.158.292 1.038.546Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.268.808 270.976Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -110.516 767.570Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.594.648 2.967.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.456.738 2.526.469Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 545.870 401.129Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.360.498 -1.324.945Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.231.542 1.364.559Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler322.833 2.848.477Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.821.665 -9.028.980Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.918.534 10.542.564Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -1.573.560 50.435Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 3.799.524 1.284.458Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.924.632 42.139.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.357.680 4.131.503Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -11.908.029 11.347.096Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.265.709 -7.215.593Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 17.862.179 3.234.140Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.946 -82.754Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -17.946 -82.754Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-306.487.122 -306.435.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-391.311.333 -140.210.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -391.311.333 -140.210.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.179.176 -55.148.598İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.179.176 -55.148.598Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -68.937.011 -95.422.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.169.465 -2.972.113Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler196.529.931 -10.602.054İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 196.529.931 -10.602.054Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.091.869 -1.332.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.850.867 -746.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.850.867 -746.528Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-197.868.228 -229.209.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.247.495 -4.596.016Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -505.411 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -14.785.715 -560.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.382.659 -46.161.484Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-51.545.918 -42.845.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126.949 204.330Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 126.949 204.330Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.785.355 -12.580.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -19.005.606 -7.736.037Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -6.779.749 -4.844.953Alınan Faiz14.821.665 9.060.199FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.050.701 68.780.624Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri383.027.846 343.380.819Kredilerden Nakit Girişleri18 383.027.846 343.380.819Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-259.954.753 -234.656.811Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -259.954.753 -234.656.811Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.532.605 -2.174.275Türev Araçlardan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler0 -26.484.314Ödenen Faiz-10.489.787 -11.284.795Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-171.738.807 -211.747.420Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi151.459.037 56.232.864NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.279.770 -155.514.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ243.520.371 229.500.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ223.240.601 73.985.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri223.240.601 243.520.371Finansal Yatırımlar287.257.079 223.803.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar287.257.079 223.803.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar18 287.257.079 223.803.132Ticari Alacaklar618.130.199 232.731.006İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 49.742.872 35.523.068İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 568.387.327 197.207.938Diğer Alacaklar364.598.697 312.832.530İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar358.765.357 309.246.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.833.340 3.586.068Türev Araçlar0 13.058.581Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 13.058.581Stoklar5 256.444.080 187.396.553Peşin Ödenmiş Giderler44.123.786 54.001.409İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler44.123.786 54.001.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar40.632.724 19.334.724İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar40.632.724 19.334.724ARA TOPLAM1.834.427.166 1.286.678.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.834.427.166 1.286.678.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Maddi Duran Varlıklar165.576.189 150.076.955Arazi ve Arsalar6 38.692.671 38.619.627Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 218.633 213.961Binalar6 55.376.615 49.494.351Tesis, Makine ve Cihazlar6 59.743.711 50.522.716Taşıtlar6 69.161 100.858Mobilya ve Demirbaşlar6 9.274.253 8.238.297Özel Maliyetler6 53.130 79.505Yapılmakta Olan Yatırımlar6 861.645 1.780.198Diğer Maddi Duran Varlıklar6 1.286.370 1.027.442Kullanım Hakkı Varlıkları7 6.795.790 10.927.374Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.068.865 30.086.996Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 1.404.019 1.354.848Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 20.988.728 25.352.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 9.292.463 2.995.639Peşin Ödenmiş Giderler429.750 721.592İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler429.750 721.592Ertelenmiş Vergi Varlığı16 13.220.931 1.199.946TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.091.525 193.012.863TOPLAM VARLIKLAR2.052.518.691 1.479.691.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar196.734.311 108.277.497İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar196.734.311 108.277.497Banka Kredileri18 192.139.841 100.071.968Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 4.594.470 8.205.529Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları352.962.729 206.618.632İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları352.962.729 206.618.632Banka Kredileri18 352.962.729 206.618.632Ticari Borçlar418.247.355 223.290.984İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 572.451 376.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 417.674.904 222.914.024Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.079.260 8.456.679Diğer Borçlar5.000.000 4.878İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.050.385 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.949.615 4.878Türev Araçlar3.207.128 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar3.207.128 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.811.695 12.719.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.811.695 12.719.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 17.634.387 2.849.304Kısa Vadeli Karşılıklar26.869.286 18.795.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.255.281 3.493.346Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 21.614.005 15.302.534Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.917.770 10.815.540İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.917.770 10.815.540ARA TOPLAM1.072.463.921 591.829.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.072.463.921 591.829.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar566.821.576 534.436.420İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar566.821.576 534.436.420Banka Kredileri18 564.359.653 532.021.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 2.461.923 2.414.754Diğer Borçlar11.451 11.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.451 11.454Uzun Vadeli Karşılıklar14.572.052 11.766.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.572.052 11.766.633TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER581.405.079 546.214.507TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.653.869.000 1.138.043.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar398.952.003 341.725.841Ödenmiş Sermaye11 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.997.052 -3.951.307Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.997.052 -3.951.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.997.052 -3.951.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.945.387 12.452.743Yabancı Para Çevrim Farkları18.945.387 12.452.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.479.131 11.177.131Yasal Yedekler11 11.479.131 11.177.131Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları276.164.392 232.760.657Net Dönem Karı veya Zararı56.779.263 48.705.735Kontrol Gücü Olmayan Paylar-302.312 -78.399TOPLAM ÖZKAYNAKLAR398.649.691 341.647.442TOPLAM KAYNAKLAR2.052.518.691 1.479.691.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 895.440.838 483.302.419 551.442.232 325.456.373Satışların Maliyeti-731.785.602 -374.064.245 -448.346.821 -266.358.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)163.655.236 109.238.174 103.095.411 59.097.414BRÜT KAR (ZARAR)163.655.236 109.238.174 103.095.411 59.097.414Genel Yönetim Giderleri-20.067.347 -21.128.126 -9.786.654 -10.802.905Pazarlama Giderleri-43.985.557 -30.942.759 -23.663.885 -13.629.242Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.150.587 -4.078.852 -1.964.789 -1.841.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 109.126.883 16.257.274 40.542.110 10.330.648Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -75.713.320 -37.149.980 -29.508.687 -14.467.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)128.865.308 32.195.731 78.713.506 28.687.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 63.205.392 24.629.631 20.371.017 12.959.567Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -13.387.612 -17.979.526 -5.471.534 -8.398.642FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.683.088 38.845.836 93.612.989 33.248.006Finansman Gelirleri15 110.548.476 115.316.118 42.845.892 49.839.846Finansman Giderleri15 -214.814.035 -146.632.293 -76.989.510 -60.173.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.417.529 7.529.661 59.469.371 22.914.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.862.179 -3.234.140 -22.563.637 -2.491.352Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -29.570.798 -4.790.165 -18.256.076 -3.917.235Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 11.708.619 1.556.025 -4.307.561 1.425.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.555.350 4.295.521 36.905.734 20.422.992DÖNEM KARI (ZARARI)56.555.350 4.295.521 36.905.734 20.422.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-223.913 -137.107 3.854 -9.865Ana Ortaklık Payları56.779.263 4.432.628 36.901.880 20.432.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 1,43380000 0,11190000 0,93190000 0,51600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 1,43380000 502.765 199.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.358.111 -736.569 652.941 255.804Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 312.366 162.045 -150.176 -56.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 312.366 162.045 -150.176 -56.277Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.492.644 83.129 4.895.925 2.553.453Yabancı Para Çevrim Farkları6.492.644 83.129 4.895.925 2.553.453DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.446.899 -491.395 5.398.690 2.752.980TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.002.249 3.804.126 42.304.424 23.175.972Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-223.913 -137.107 3.854 -9.865Ana Ortaklık Payları62.226.162 3.941.233 42.300.570 23.185.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957724BIST