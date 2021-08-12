***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 18:21
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.663.131 110.263.139 -112.926.270 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-574.524 83.129 4.432.628 3.941.233 -137.107 3.804.126
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-26.484.314 -26.484.314 -26.484.314
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.447.638 11.749.492 11.177.131 232.760.657 4.432.628 296.253.152 -82.549 296.170.603
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Transferler
302.000 48.403.735 -48.705.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.045.745 6.492.644 56.779.263 62.226.162 -223.913 62.002.249
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -4.997.052 18.945.387 11.479.131 276.164.392 56.779.263 398.952.003 -302.312 398.649.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.406.849 -234.366.560
Dönem Karı (Zararı)
56.555.350 4.295.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.555.350 4.295.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.063.544 72.929.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 17.710.490 16.653.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.158.292 1.038.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.268.808 270.976
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -110.516 767.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.594.648 2.967.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.456.738 2.526.469
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 545.870 401.129
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.360.498 -1.324.945
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.231.542 1.364.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.833 2.848.477
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.821.665 -9.028.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.918.534 10.542.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -1.573.560 50.435
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 3.799.524 1.284.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.924.632 42.139.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.357.680 4.131.503
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -11.908.029 11.347.096
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.265.709 -7.215.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17.862.179 3.234.140
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.946 -82.754
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.946 -82.754
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-306.487.122 -306.435.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.311.333 -140.210.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -391.311.333 -140.210.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.179.176 -55.148.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.179.176 -55.148.598
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -68.937.011 -95.422.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.169.465 -2.972.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.529.931 -10.602.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 196.529.931 -10.602.054
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.091.869 -1.332.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.850.867 -746.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.850.867 -746.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-197.868.228 -229.209.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.247.495 -4.596.016
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -505.411 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -14.785.715 -560.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.382.659 -46.161.484
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-51.545.918 -42.845.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.949 204.330
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 126.949 204.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.785.355 -12.580.990
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -19.005.606 -7.736.037
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.779.749 -4.844.953
Alınan Faiz
14.821.665 9.060.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.050.701 68.780.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
383.027.846 343.380.819
Kredilerden Nakit Girişleri
18 383.027.846 343.380.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.954.753 -234.656.811
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -259.954.753 -234.656.811
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.532.605 -2.174.275
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
0 -26.484.314
Ödenen Faiz
-10.489.787 -11.284.795
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.738.807 -211.747.420
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
151.459.037 56.232.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.279.770 -155.514.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.520.371 229.500.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.240.601 73.985.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
223.240.601 243.520.371
Finansal Yatırımlar
287.257.079 223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
287.257.079 223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 287.257.079 223.803.132
Ticari Alacaklar
618.130.199 232.731.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 49.742.872 35.523.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 568.387.327 197.207.938
Diğer Alacaklar
364.598.697 312.832.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
358.765.357 309.246.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.833.340 3.586.068
Türev Araçlar
0 13.058.581
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 13.058.581
Stoklar
5 256.444.080 187.396.553
Peşin Ödenmiş Giderler
44.123.786 54.001.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.123.786 54.001.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
40.632.724 19.334.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.632.724 19.334.724
ARA TOPLAM
1.834.427.166 1.286.678.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.834.427.166 1.286.678.306
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
165.576.189 150.076.955
Arazi ve Arsalar
6 38.692.671 38.619.627
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 218.633 213.961
Binalar
6 55.376.615 49.494.351
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 59.743.711 50.522.716
Taşıtlar
6 69.161 100.858
Mobilya ve Demirbaşlar
6 9.274.253 8.238.297
Özel Maliyetler
6 53.130 79.505
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 861.645 1.780.198
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 1.286.370 1.027.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 6.795.790 10.927.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.068.865 30.086.996
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.404.019 1.354.848
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 20.988.728 25.352.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 9.292.463 2.995.639
Peşin Ödenmiş Giderler
429.750 721.592
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
429.750 721.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 13.220.931 1.199.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.091.525 193.012.863
TOPLAM VARLIKLAR
2.052.518.691 1.479.691.169
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.734.311 108.277.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.734.311 108.277.497
Banka Kredileri
18 192.139.841 100.071.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.594.470 8.205.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
352.962.729 206.618.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
352.962.729 206.618.632
Banka Kredileri
18 352.962.729 206.618.632
Ticari Borçlar
418.247.355 223.290.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 572.451 376.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 417.674.904 222.914.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.079.260 8.456.679
Diğer Borçlar
5.000.000 4.878
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.050.385 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.949.615 4.878
Türev Araçlar
3.207.128 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.207.128 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.811.695 12.719.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.811.695 12.719.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 17.634.387 2.849.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.869.286 18.795.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.255.281 3.493.346
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 21.614.005 15.302.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.917.770 10.815.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.917.770 10.815.540
ARA TOPLAM
1.072.463.921 591.829.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.072.463.921 591.829.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
566.821.576 534.436.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
566.821.576 534.436.420
Banka Kredileri
18 564.359.653 532.021.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 2.461.923 2.414.754
Diğer Borçlar
11.451 11.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.451 11.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.572.052 11.766.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.572.052 11.766.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
581.405.079 546.214.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.869.000 1.138.043.727
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
398.952.003 341.725.841
Ödenmiş Sermaye
11 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.997.052 -3.951.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.997.052 -3.951.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.997.052 -3.951.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.945.387 12.452.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.945.387 12.452.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.479.131 11.177.131
Yasal Yedekler
11 11.479.131 11.177.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
276.164.392 232.760.657
Net Dönem Karı veya Zararı
56.779.263 48.705.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-302.312 -78.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
398.649.691 341.647.442
TOPLAM KAYNAKLAR
2.052.518.691 1.479.691.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 895.440.838 483.302.419 551.442.232 325.456.373
Satışların Maliyeti
-731.785.602 -374.064.245 -448.346.821 -266.358.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.655.236 109.238.174 103.095.411 59.097.414
BRÜT KAR (ZARAR)
163.655.236 109.238.174 103.095.411 59.097.414
Genel Yönetim Giderleri
-20.067.347 -21.128.126 -9.786.654 -10.802.905
Pazarlama Giderleri
-43.985.557 -30.942.759 -23.663.885 -13.629.242
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.150.587 -4.078.852 -1.964.789 -1.841.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 109.126.883 16.257.274 40.542.110 10.330.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -75.713.320 -37.149.980 -29.508.687 -14.467.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.865.308 32.195.731 78.713.506 28.687.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 63.205.392 24.629.631 20.371.017 12.959.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -13.387.612 -17.979.526 -5.471.534 -8.398.642
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.683.088 38.845.836 93.612.989 33.248.006
Finansman Gelirleri
15 110.548.476 115.316.118 42.845.892 49.839.846
Finansman Giderleri
15 -214.814.035 -146.632.293 -76.989.510 -60.173.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.417.529 7.529.661 59.469.371 22.914.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.862.179 -3.234.140 -22.563.637 -2.491.352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -29.570.798 -4.790.165 -18.256.076 -3.917.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 11.708.619 1.556.025 -4.307.561 1.425.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.555.350 4.295.521 36.905.734 20.422.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.555.350 4.295.521 36.905.734 20.422.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-223.913 -137.107 3.854 -9.865
Ana Ortaklık Payları
56.779.263 4.432.628 36.901.880 20.432.857
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 17 1,43380000 0,11190000 0,93190000 0,51600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 17 1,43380000 502.765 199.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.358.111 -736.569 652.941 255.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 312.366 162.045 -150.176 -56.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 312.366 162.045 -150.176 -56.277
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.492.644 83.129 4.895.925 2.553.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.492.644 83.129 4.895.925 2.553.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.446.899 -491.395 5.398.690 2.752.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.002.249 3.804.126 42.304.424 23.175.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-223.913 -137.107 3.854 -9.865
Ana Ortaklık Payları
62.226.162 3.941.233 42.300.570 23.185.837
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957724
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