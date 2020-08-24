***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMetalfrio Grup CEO'su Sayın Petros Diamantides'in vekaleten yürütmekte olduğu "Genel Müdürlük görevine, 25.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Alper Erol atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870952BIST