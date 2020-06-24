***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 17:44
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@klimasan.com.tr
serkan.uyanik@klimasan.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MARCELO FARIA DE LİMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
MERT ENGİNDENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
AYŞE GÜÇLÜ ONUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi
PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
REHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852694
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7153
18:05389,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 389,19
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4955
|8,5381
|% -0,59
|
|Frank
|7,2105
|7,2539
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-2,98
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.541
|2,20
|
|Tam
|2.591
|2.605
|2,30
|
|Yarım
|1.262
|1.274
|1,10
|
|Çeyrek
|633
|638
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-2,23
|
Seans Raporu
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17:59SILVR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912, 148 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1112, 68 kaybederek (% -0.83 ) 132, 577
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, PETKM
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17:57XU100
Endeks 114, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 19, 022.00 milyon TL de
-
17:57SILVR
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 154 adet işlem