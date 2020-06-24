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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@klimasan.com.tr
serkan.uyanik@klimasan.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MARCELO FARIA DE LİMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
MERT ENGİNDENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
AYŞE GÜÇLÜ ONUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi
PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
REHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852694


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4955 8,5381 % -0,59  
Frank 7,2105 7,2539 % -0,08  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 -2,98  
Altın Gr. 389 389 -0,08  
Cumhuriyet 2.525 2.541 2,20  
Tam 2.591 2.605 2,30  
Yarım 1.262 1.274 1,10  
Çeyrek 633 638 0,50  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 -0,34  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,07  
B. Petrol 40,40 40,40 -2,23  
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