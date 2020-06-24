***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@klimasan.com.trserkan.uyanik@klimasan.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMARCELO FARIA DE LİMA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilİSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması KomitesiMERT ENGİNDENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiAYŞE GÜÇLÜ ONUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim KomitesiPEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilREHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852694BIST