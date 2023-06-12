***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2023 20:31
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LUIZ EDUARDO MOREIRA CAIO Grup CEO Yönetici
ALPER EROL Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü Yönetici Satınalma Direktörü
ERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158124
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2405
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2697
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,1575
17:591.485,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,07
|Açılış
|: 1.485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6163
|23,6213
|% 1,02
|
|Euro
|25,3936
|25,4032
|% 0,99
|
|Sterlin
|29,4344
|29,5820
|% 0,39
|
|Frank
|25,8510
|26,0067
|% 0,21
|
|Riyal
|6,2777
|6,3091
|% 0,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,91
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|10,61
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.822
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,00
|72,00
|-2,79
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem