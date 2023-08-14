***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLUIZ EDUARDO MOREIRA CAIO Grup CEO YöneticiALPER EROL Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü Yönetici Satınalma DirektörüDENİZ ALİ FIÇI Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı MühendisRABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185429BIST