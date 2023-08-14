***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.08.2023 22:15
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde
1. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'ün (Başkan), Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,
2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün (Başkan), Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın (Üye) ve Yatırım İlişkileri Yöneticisi Sn. Elif Turak Eryılmaz'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,
3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Başkan), yönetim kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine
seçilmelerine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185428
BIST