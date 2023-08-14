***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde1. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'ün (Başkan), Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün (Başkan), Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın (Üye) ve Yatırım İlişkileri Yöneticisi Sn. Elif Turak Eryılmaz'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Başkan), yönetim kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerineseçilmelerine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185428BIST