***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakan ERTÜRK 21.06.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.06.2022 tarihli kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında Sayın Onur GÖK seçilmiştir. Sayın Hakan ERTÜRK'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Sayın Ömer KARADEMİR seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038415BIST