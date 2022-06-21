***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 15:15
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakan ERTÜRK 21.06.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.06.2022 tarihli kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında Sayın Onur GÖK seçilmiştir. Sayın Hakan ERTÜRK'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Sayın Ömer KARADEMİR seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038415
BIST
17:042.576
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|Açılış
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|: 1.024,45
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En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AKMGY
|49,72
|10.485.886
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.093.878
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.701.895
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,23
|7.415.900
|% -3,97
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
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|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,80
|3.807.646.658
|% 1,87
|
|EREGL
|28,78
|3.493.967.378
|% 3,08
|
|SISE
|22,68
|1.703.342.904
|% 1,25
|
|SASA
|45,84
|1.339.500.960
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,05
|1.204.172.406
|% 2,76
|
|ODAS
|3,22
|612.646.780
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,00
|918.746.647
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,64
|345.531.044
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,17
|1.162.976.525
|% 1,33
|
|EREGL
|28,78
|3.493.967.378
|% 3,08
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,3336
|17,3502
|% 0,11
|
|Euro
|18,3018
|18,3233
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2299
|21,3364
|% 0,29
|
|Frank
|17,8891
|17,9969
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6075
|4,6306
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,50
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|15,00
|
|Tam
|6.801
|6.904
|0,00
|
|Yarım
|3.339
|3.377
|0,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,15
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|B. Petrol
|115
|115
|1,28
|