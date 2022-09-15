***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 11:59
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLRHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063293
BIST
11:583.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,04
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
11:5818,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
11:5818,2812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0766
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
11:58991,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,41
|Açılış
|: 991,40
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|371.277.016
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|64.004.786
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.144.340
|% 9,82
|
|AKENR
|2,34
|58.886.040
|% 9,35
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.825.048
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.638.681.269
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.344.371.480
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,34
|2.609.396.141
|% 4,06
|
|ISCTR
|9,36
|2.376.446.417
|% -7,96
|
|VAKBN
|11,54
|2.344.371.480
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,27
|2.166.651.051
|% -7,51
|
|HALKB
|11,04
|2.004.859.327
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,27
|2.166.651.051
|% -7,51
|
|ISCTR
|9,36
|2.376.446.417
|% -7,96
|
|EKGYO
|4,44
|944.149.407
|% 0,45
|
|VAKBN
|11,54
|2.344.371.480
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.004.859.327
|% -9,95
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2623
|18,2694
|% 0,22
|
|Euro
|18,2699
|18,2812
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,9927
|21,0980
|% 0,03
|
|Frank
|18,9340
|19,0481
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8442
|4,8685
|% 0,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,67
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.678
|6.779
|-53,00
|
|Tam
|6.708
|6.769
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|-0,10
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13ICBCT
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 467 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, TAVHL
-
12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 66 kaybederek (% -0.28 ) 3, 065
-
12:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANELE, EMNIS, TRCAS, ZOREN
-
12:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, GARAN, VAKBN, ROYAL, HALKB, HKTM