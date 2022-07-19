***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbulİnternet Adresi www.kilerholding.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@kiler.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEmniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul 0212 456 70 00 0212 690 00 00Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket esasen kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon veyönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece buşirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve buamaca uygun, iç ve dış ticarette sınai ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlardaortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk TicaretKanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir ve ana sözleşmede yazılı olan diğer işler...Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıYıldız Pazarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046236BIST