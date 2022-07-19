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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2022 09:57
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul
İnternet Adresi www.kilerholding.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@kiler.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.1/1 Kat.7 Kağıthane/İstanbul 0212 456 70 00 0212 690 00 00

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket esasen kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve
yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu
şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu
amaca uygun, iç ve dış ticarette sınai ve mali girişimlerde bulunmak, tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlarda
ortaklaşa yatırımlar yapmak, işletmelerin sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir ve ana sözleşmede yazılı olan diğer işler...

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Yıldız Pazar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046236


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RHEAG 1,98 1.640.359 % 10,00  
BOSSA 11,78 43.614.550 % 9,98  
KLRHO 13,80 38.360.905 % 9,96  
MERKO 3,89 22.705.780 % 9,89  
VANGD 3,67 2.685.588 % 9,88  
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12:34 Alış Satış %  
Dolar 17,5838 17,5944 % 0,20  
Euro 18,0281 18,0428 % 0,41  
Sterlin 21,0919 21,1977 % 0,47  
Frank 18,0877 18,1967 % 0,24  
Riyal 4,6720 4,6954 % 0,25  
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12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 0,53  
Altın Gr. 968 968 2,18  
Cumhuriyet 6.532 6.631 1,00  
Tam 6.567 6.620 -11,00  
Yarım 3.200 3.236 -5,00  
Çeyrek 1.605 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,10  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,11  
B. Petrol 106 106 -1,10  
Seans Raporu 12:34
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