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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.07.2022 08:32
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÜMİT KİLER 184.166.666,66 TRY 28,33
NAHİT KİLER 184.166.666,67 TRY 28,33
VAHİT KİLER 184.166.666,67 TRY 28,34
HALKA AÇIK KISIM 97.500.000,00 TRY 15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047250


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERUS 62,70 10.736.833 % 0,06  
SEKUR 13,65 6.353.957 % 0,00  
ROYAL 2,97 86.617 % 0,00  
ULAS 2,87 947.393 % 0,00  
YONGA 22,60 710.310 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,7357 17,7460 % 0,20  
Euro 18,0994 18,1198 % -0,06  
Sterlin 21,1765 21,2827 % -0,13  
Frank 18,2574 18,3674 % -0,01  
Riyal 4,7055 4,7291 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 -1,03  
Altın Gr. 979 980 0,56  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.657 6.742 -20,00  
Yarım 3.244 3.299 -9,00  
Çeyrek 1.627 1.649 -5,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 -0,07  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 -0,02  
B. Petrol 105 105 1,42  
Seans Raporu 18:05
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