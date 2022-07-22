***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÜMİT KİLER 184.166.666,66 TRY 28,33NAHİT KİLER 184.166.666,67 TRY 28,33VAHİT KİLER 184.166.666,67 TRY 28,34HALKA AÇIK KISIM 97.500.000,00 TRY 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047250BIST