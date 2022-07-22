***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2022 08:32
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÜMİT KİLER 184.166.666,66 TRY 28,33
NAHİT KİLER 184.166.666,67 TRY 28,33
VAHİT KİLER 184.166.666,67 TRY 28,34
HALKA AÇIK KISIM 97.500.000,00 TRY 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047250
BIST
09:552.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,12
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.524
En Düşük
2.524
09:5517,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
09:5518,1210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
09:55979,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 979,84
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,69
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|62,70
|10.736.833
|% 0,06
|
|SEKUR
|13,65
|6.353.957
|% 0,00
|
|ROYAL
|2,97
|86.617
|% 0,00
|
|ULAS
|2,87
|947.393
|% 0,00
|
|YONGA
|22,60
|710.310
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,72
|11.837.962
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|20.859.221
|% 0,00
|
|AGYO
|3,84
|18.978.231
|% 0,00
|
|AFYON
|3,51
|14.344.531
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|51.766.178
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,00
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 0,00
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,00
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 0,00
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7357
|17,7460
|% 0,20
|
|Euro
|18,0994
|18,1198
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1765
|21,2827
|% -0,13
|
|Frank
|18,2574
|18,3674
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7055
|4,7291
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-1,03
|
|Altın Gr.
|979
|980
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.657
|6.742
|-20,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,42
|