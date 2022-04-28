***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KMPUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KMPUR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., KMPUR.E işlem koduyla 28/04/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 29 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024655BIST