***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 09:04
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034434
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0326
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
18:0517,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0726
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05990,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 990,85
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4828
|16,4911
|% 0,23
|
|Euro
|17,7321
|17,7506
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6618
|20,7654
|% 0,11
|
|Frank
|17,1408
|17,2441
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3813
|4,4033
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|0,39
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESEN
Yüzde 5.02 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 147 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TUPRS, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, DOKTA, OZGYO, TRCAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, YUNSA, RYSAS, MMCAS
-
17:57
MMCAS, ARMDA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında