***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.kimpur.com.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUDA LEON MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 33.47 Bağımsız Üye DeğilCAVİDAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye DeğilİSAK İZİ MİZRAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 22.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır 7.85 Bağımsız Üye DeğilÖMER BAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 05.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030986BIST