***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2021 10:39
***KNFRT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KNFRT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KNFRT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960738
BIST
13:291.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:298,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:299,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:29484,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:29
|DESA
|10,12
|6.874.144
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,00
|49.946.261
|% 7,98
|
|ALCAR
|332,70
|57.331.886
|% 7,67
|
|EDATA
|12,13
|4.465.623
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|FRIGO
|16,28
|2.316.555
|% -4,63
|
|GESAN
|23,56
|418.884.481
|% -4,31
|
|KNFRT
|16,33
|14.980.825
|% -4,28
|
|THYAO
|12,57
|428.721.299
|% -1,72
|
|GESAN
|23,56
|418.884.481
|% -4,31
|
|KRDMD
|7,66
|358.594.571
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|316.324.301
|% 2,14
|
|GARAN
|9,47
|284.167.355
|% 0,32
|
|ODAS
|1,48
|135.383.953
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|135.371.342
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|316.324.301
|% 2,14
|
|TRGYO
|4,10
|194.413.407
|% 1,99
|
|MRGYO
|1,13
|53.640.736
|% 0,89
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3945
|8,3969
|% 0,11
|
|Euro
|9,8708
|9,8752
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,4650
|11,5225
|% 0,10
|
|Frank
|9,1085
|9,1634
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2305
|2,2417
|% 0,07
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|0,95
|