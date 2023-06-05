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***KONTR* *ARDYZ*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

05.06.2023 18:27
***KONTR* *ARDYZ*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***KONTR******ARDYZ*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

31.05.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden  
" SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.'nin,  %49'nun devralınması karşılığında 175.000 TL (175.000 Adet) nominal değerli KONTR payları ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. hesabına virman yapılmıştır. 
Bu işlemle birlikte 05.06.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 858.038 TL'den (858.038 Adet) 683.038 TL'ye (683.038 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,4290'dan %0,3415'e düşmüştür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KONTR 05/06/2023 175.000 % 0,0875 143 % 0,3415 443.256,81 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156204


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SASA 63,80 3.066.065.625 % 10,00  
SNICA 26,40 69.875.764 % 10,00  
BFREN 4.227,50 78.002.540 % 10,00  
AVHOL 42,90 78.414.355 % 10,00  
POLHO 11,01 103.318.990 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 21,2452 21,2495 % 1,40  
Euro 22,8893 22,9226 % 2,07  
Sterlin 26,3332 26,4652 % 1,26  
Frank 23,3750 23,5158 % 1,77  
Riyal 5,6476 5,6759 % 1,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.962 13,06  
Altın Gr. 1.339 1.339 25,91  
Cumhuriyet 9.017 9.154 58,00  
Tam 8.968 9.201 57,72  
Yarım 4.410 4.519 -47,00  
Çeyrek 2.212 2.266 -24,00  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 -0,03  
Gümüş Gr. 16,09 16,11 0,17  
B. Petrol 76,94 76,94 0,81  
Seans Raporu 18:05
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