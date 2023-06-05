***KONTR* *ARDYZ*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KONTR******ARDYZ*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler [ARDYZ]İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi06.12.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar31.05.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden" SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.'nin, %49'nun devralınması karşılığında 175.000 TL (175.000 Adet) nominal değerli KONTR payları ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. hesabına virman yapılmıştır.Bu işlemle birlikte 05.06.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 858.038 TL'den (858.038 Adet) 683.038 TL'ye (683.038 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,4290'dan %0,3415'e düşmüştür.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKONTR 05/06/2023 175.000 % 0,0875 143 % 0,3415 443.256,81 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156204BIST