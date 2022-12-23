***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.12.2022 18:13
***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) payında 26/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 25/01/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089560
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.078,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6717
|18,6838
|% 0,12
|
|Euro
|19,8057
|19,8490
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4204
|22,5328
|% 0,12
|
|Frank
|19,9332
|20,0533
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9532
|4,9780
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,21
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.292
|7.359
|41,00
|
|Yarım
|3.531
|3.600
|22,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|3,40
|