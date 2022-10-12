***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 11:01
***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071065
BIST
13:243.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -12,56
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:2418,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:2418,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:24998,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,09
|Açılış
|: 998,35
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:24
|USAK
|3,74
|73.232.930
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.110.293
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|894.018.171
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.972.377
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|17.974.503
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.974.503
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,04
|27.943.521
|% -5,96
|
|KTSKR
|37,80
|275.020.202
|% -5,26
|
|RTALB
|8,69
|59.819.771
|% -4,61
|
|THYAO
|85,50
|3.419.191.642
|% 1,18
|
|ASELS
|32,52
|1.602.239.569
|% 0,81
|
|ISCTR
|8,36
|1.337.694.452
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,31
|1.277.070.690
|% 0,00
|
|SASA
|82,75
|1.271.287.250
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,26
|783.912.251
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,36
|1.337.694.452
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,31
|1.277.070.690
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,01
|394.588.381
|% -2,20
|
|AKBNK
|12,99
|1.035.403.241
|% -0,54
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5847
|18,5935
|% 0,05
|
|Euro
|18,0645
|18,0745
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,5021
|20,6049
|% 0,83
|
|Frank
|18,5934
|18,7054
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,02
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,67
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,04
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,40
|