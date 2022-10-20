***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2022 11:34
***KONTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 20.10.2022
İlgili Şirketler KONTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sami Aslanhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073047
BIST
12:523.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 36,77
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:5218,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:5218,2122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:52977,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,28
|Açılış
|: 977,66
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,98
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CRFSA
|56,70
|164.832.905
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.761.932
|% 9,99
|
|HUBVC
|12,35
|35.612.055
|% 9,97
|
|OLMK
|14,23
|37.905.365
|% 9,97
|
|SMRTG
|69,00
|46.337.502
|% 9,96
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,58
|44.529.382
|% -7,51
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|COSMO
|72,00
|550.728
|% -3,61
|
|DOGUB
|8,14
|4.045.857
|% -3,44
|
|THYAO
|99,55
|4.139.691.060
|% 2,21
|
|HALKB
|8,88
|2.301.758.000
|% 4,23
|
|VAKBN
|9,07
|2.285.361.075
|% 5,47
|
|AKBNK
|15,96
|2.107.733.509
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,84
|2.098.504.399
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,58
|1.525.648.517
|% 2,92
|
|HALKB
|8,88
|2.301.758.000
|% 4,23
|
|VAKBN
|9,07
|2.285.361.075
|% 5,47
|
|YKBNK
|9,84
|2.098.504.399
|% 1,13
|
|TSKB
|2,77
|502.844.873
|% -0,72
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5946
|18,6015
|% 0,03
|
|Euro
|18,1969
|18,2122
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7517
|20,8558
|% -0,05
|
|Frank
|18,4290
|18,5401
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,18
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,36
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,74
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.645
|6.722
|9,00
|
|Yarım
|3.238
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,07
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|1,34
|