***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2022 21:06
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 513.664.784 194.023.994 300.467.464 90.535.256
Satışların Maliyeti
28 -349.584.964 -132.212.908 -191.055.442 -52.177.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.079.820 61.811.086 109.412.022 38.358.018
BRÜT KAR (ZARAR)
164.079.820 61.811.086 109.412.022 38.358.018
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -23.941.937 -9.897.398 -10.671.683 -4.140.181
Pazarlama Giderleri
29,30 -18.401.316 -10.887.341 -10.139.613 -8.113.179
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -3.900.856 -1.337.856 -2.636.343 -930.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 185.417.688 49.658.810 95.219.405 21.487.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -99.607.039 -32.207.617 -59.307.915 -14.352.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
203.646.360 57.139.684 121.875.873 32.308.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 26.996.301 3.476.517 14.027.393 1.089.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.262.386 -529.833 -322.386 -483.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 8.142.953 3.966 8.249.146 6.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
236.523.228 60.090.334 143.830.026 32.920.900
Finansman Gelirleri
34 6.414.309 1.908.489 4.794.217 1.033.794
Finansman Giderleri
33 -98.658.853 -12.168.519 -58.295.833 -6.024.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
144.278.684 49.830.304 90.328.410 27.930.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -24.748.093 -7.478.966 -14.029.527 -3.353.273
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -24.497.267 -7.825.662 -15.625.213 -3.692.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -250.826 346.696 1.595.686 339.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 119.530.591 42.351.338 76.298.883 24.577.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 119.530.591 42.351.338 76.298.883 24.577.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.417 -111.058 -8.543 -102.660
Ana Ortaklık Payları
119.538.008 42.462.396 76.307.426 24.679.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 3,14000000 1,11000000 2,00000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.073.513 -7.382.734
Dönem Karı (Zararı)
37 119.530.591 42.351.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.740.830 10.933.262
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 6.307.603 2.443.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-766.018 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -766.018 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
814.332 -97.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.493.474 -65.125
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 199.420 -31.877
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 -878.562 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -12.429.627 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.687.776 1.894.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -4.466.456 -1.564.216
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 10.154.232 3.458.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -8.142.953 -3.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 24.748.093 7.478.966
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 -275.847 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.603.326 -782.178
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -4.603.326 -782.178
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 322.386 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.078.411 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-339.990.415 -56.443.367
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -97.914.896 -707.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -140.265.611 -26.757.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.834.935 -2.946.413
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
643.066 -1.267.319
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 643.066 -1.267.319
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -58.801.715 4.474.363
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24-31 -208.783.667 -32.356.574
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.781.838 -34.443.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.381.461 401.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 238.847.508 1.936.020
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 -46.398.727 39.983.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.355.263 -4.761.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 6.494.002 -4.683.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 861.261 -77.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-207.718.994 -3.158.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -62.257 -109.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -19.292.262 -4.114.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.946.713 -15.761.392
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -15.500.001 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 4.730.015 782.178
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.730.015 782.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.655.690 -16.543.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -97.529.793 -2.871.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -5.125.897 -13.672.302
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 2.448.563 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -6.969.600 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.882.708 55.235.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 397.570.484 57.129.732
Ödenen Faiz
33 -10.154.232 -3.458.558
Alınan Faiz
34 4.466.456 1.564.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.862.482 32.091.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.862.482 32.091.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 77.148.996 52.087.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.011.478 84.178.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 124.011.478 77.148.996
Finansal Yatırımlar
7 133.317.565 40.979.100
Ticari Alacaklar
10 534.059.766 393.794.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 6.968.239 6.768.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 527.091.527 387.025.660
Diğer Alacaklar
11 75.142.883 36.307.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,38 43.329.435 11.746.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.813.448 24.561.033
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 4.610.697 4.097.012
Stoklar
13 193.559.162 133.991.429
Peşin Ödenmiş Giderler
24 194.243.025 71.984.669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24,38 236.311 415.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 194.006.714 71.569.182
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.849.013 672.776
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.252.104 19.922.343
ARA TOPLAM
1.273.045.693 778.898.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.273.045.693 778.898.428
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 7.685.606 2.109.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 28.431.603 4.788.649
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 52.407.600 46.374.000
Maddi Duran Varlıklar
18 158.903.570 65.828.835
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.570.346 788.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.241.244 22.607.144
Peşin Ödenmiş Giderler
24 98.979.725 11.575.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 10.158.997 7.455.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.378.691 161.527.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.655.424.384 940.425.952
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 372.725.577 179.059.639
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 89.324.088 42.513.594
Ticari Borçlar
10 160.600.342 157.818.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 0 339.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 160.600.342 157.478.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 4.310.581 2.929.120
Diğer Borçlar
11 243.296.772 4.449.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 212.172.284 2.130.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 31.124.488 2.318.724
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 3.203.550 2.046.799
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 128.812.232 175.210.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 15.468.744 10.263.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.790.088 1.224.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.790.088 1.224.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 5.231.136 4.369.875
ARA TOPLAM
1.024.763.110 579.885.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.763.110 579.885.530 38.062.500 38.062.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 59.331.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.816.782 32.855.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.816.782 32.855.231
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 32.172.228 33.135.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 644.554 -280.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.285.345 469.174
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 2.285.345 469.174
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 9.319.648 1.617.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 133.934.939 23.573.794
Net Dönem Karı veya Zararı
37 119.538.008 130.667.738
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 239.397 -177.946
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
395.528.494 286.399.809
TOPLAM KAYNAKLAR
1.655.424.384 940.425.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 6.126 42.462.396 42.419.305 -111.058 42.308.247
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -227.894 6.126 10.299 32.087.586 42.462.396 176.210.744 -175.372 176.035.372
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 33.135.234 -280.003 469.174 1.617.443 23.573.794 130.667.738 286.577.755 -177.946 286.399.809
Transferler
27 7.702.205 122.965.533 -130.667.738
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -963.006 924.557 1.816.171 119.538.008 121.315.730 -7.417 121.308.313
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
27 -177.946 -177.946 177.946 0
Kar Payları
27 -12.429.627 -12.429.627 -12.429.627
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
27 3.185 3.185 246.814 249.999
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 32.172.228 644.554 2.285.345 9.319.648 133.934.939 119.538.008 395.289.097 239.397 395.528.494
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 119.530.591 42.351.338 76.298.883 24.577.213
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.449 -49.217 -340.945 12.822
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18,27 -1.013.691 0 -215.691 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22,27 1.200.722 -80.512 11.661 -2.963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27,36 -225.480 31.295 -136.915 15.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27,36 -225.480 31.295 -136.915 15.785
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.816.171 6.126 1.673.826 6.126
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 1.816.171 6.126 1.673.826 6.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.777.722 -43.091 1.332.881 18.948
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.308.313 42.308.247 77.631.764 24.596.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27,36 -7.417 -111.058 -8.543 -102.660
Ana Ortaklık Payları
27,36 121.315.730 42.419.305 77.640.307 24.698.821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055288
BIST