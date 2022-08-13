***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 513.664.784 194.023.994 300.467.464 90.535.256Satışların Maliyeti28 -349.584.964 -132.212.908 -191.055.442 -52.177.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)164.079.820 61.811.086 109.412.022 38.358.018BRÜT KAR (ZARAR)164.079.820 61.811.086 109.412.022 38.358.018Genel Yönetim Giderleri29,30 -23.941.937 -9.897.398 -10.671.683 -4.140.181Pazarlama Giderleri29,30 -18.401.316 -10.887.341 -10.139.613 -8.113.179Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -3.900.856 -1.337.856 -2.636.343 -930.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 185.417.688 49.658.810 95.219.405 21.487.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -99.607.039 -32.207.617 -59.307.915 -14.352.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)203.646.360 57.139.684 121.875.873 32.308.630Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 26.996.301 3.476.517 14.027.393 1.089.414Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -2.262.386 -529.833 -322.386 -483.470Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 8.142.953 3.966 8.249.146 6.326FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)236.523.228 60.090.334 143.830.026 32.920.900Finansman Gelirleri34 6.414.309 1.908.489 4.794.217 1.033.794Finansman Giderleri33 -98.658.853 -12.168.519 -58.295.833 -6.024.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)144.278.684 49.830.304 90.328.410 27.930.486Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -24.748.093 -7.478.966 -14.029.527 -3.353.273Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -24.497.267 -7.825.662 -15.625.213 -3.692.617Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -250.826 346.696 1.595.686 339.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 119.530.591 42.351.338 76.298.883 24.577.213DÖNEM KARI (ZARARI)37 119.530.591 42.351.338 76.298.883 24.577.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.417 -111.058 -8.543 -102.660Ana Ortaklık Payları119.538.008 42.462.396 76.307.426 24.679.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 3,14000000 1,11000000 2,00000000 0,65000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.073.513 -7.382.734Dönem Karı (Zararı)37 119.530.591 42.351.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.740.830 10.933.262Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 6.307.603 2.443.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-766.018 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -766.018 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler814.332 -97.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.493.474 -65.125Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 199.420 -31.877Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31 -878.562 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler27 -12.429.627 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.687.776 1.894.342Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -4.466.456 -1.564.216Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 10.154.232 3.458.558Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -8.142.953 -3.966Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 24.748.093 7.478.966Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler9 -275.847 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.603.326 -782.178Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -4.603.326 -782.178Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 322.386 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.078.411 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-339.990.415 -56.443.367Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -97.914.896 -707.054Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -140.265.611 -26.757.270Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -38.834.935 -2.946.413Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler643.066 -1.267.319Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)15 643.066 -1.267.319Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -58.801.715 4.474.363Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24-31 -208.783.667 -32.356.574Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.781.838 -34.443.656Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 1.381.461 401.812Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 238.847.508 1.936.020Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 -46.398.727 39.983.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.355.263 -4.761.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25-26 6.494.002 -4.683.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 861.261 -77.423Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-207.718.994 -3.158.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -62.257 -109.099Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -19.292.262 -4.114.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.946.713 -15.761.392İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -15.500.001 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 4.730.015 782.178Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.730.015 782.178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.655.690 -16.543.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -97.529.793 -2.871.268Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -5.125.897 -13.672.302Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri33 2.448.563 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -6.969.600 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI391.882.708 55.235.390Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 397.570.484 57.129.732Ödenen Faiz33 -10.154.232 -3.458.558Alınan Faiz34 4.466.456 1.564.216YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.862.482 32.091.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)46.862.482 32.091.264DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 77.148.996 52.087.330DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ124.011.478 84.178.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 124.011.478 77.148.996Finansal Yatırımlar7 133.317.565 40.979.100Ticari Alacaklar10 534.059.766 393.794.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 6.968.239 6.768.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 527.091.527 387.025.660Diğer Alacaklar11 75.142.883 36.307.948İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,38 43.329.435 11.746.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 31.813.448 24.561.033Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 4.610.697 4.097.012Stoklar13 193.559.162 133.991.429Peşin Ödenmiş Giderler24 194.243.025 71.984.669İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24,38 236.311 415.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 194.006.714 71.569.182Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.849.013 672.776Diğer Dönen Varlıklar26 12.252.104 19.922.343ARA TOPLAM1.273.045.693 778.898.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.273.045.693 778.898.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 7.685.606 2.109.175Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 28.431.603 4.788.649Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 52.407.600 46.374.000Maddi Duran Varlıklar18 158.903.570 65.828.835Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.570.346 788.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 24.241.244 22.607.144Peşin Ödenmiş Giderler24 98.979.725 11.575.852Ertelenmiş Vergi Varlığı36 10.158.997 7.455.575TOPLAM DURAN VARLIKLAR382.378.691 161.527.524TOPLAM VARLIKLAR1.655.424.384 940.425.952KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 372.725.577 179.059.639Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 89.324.088 42.513.594Ticari Borçlar10 160.600.342 157.818.504İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 0 339.961İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 160.600.342 157.478.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 4.310.581 2.929.120Diğer Borçlar11 243.296.772 4.449.264İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,38 212.172.284 2.130.540İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 31.124.488 2.318.724Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 3.203.550 2.046.799Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 128.812.232 175.210.959Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 15.468.744 10.263.739Kısa Vadeli Karşılıklar1.790.088 1.224.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.790.088 1.224.037Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 5.231.136 4.369.875ARA TOPLAM1.024.763.110 579.885.530TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.024.763.110 579.885.530 38.062.500 38.062.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 59.331.875 59.331.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.816.782 32.855.231Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.816.782 32.855.231Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 32.172.228 33.135.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 644.554 -280.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.285.345 469.174Yabancı Para Çevrim Farkları27 2.285.345 469.174Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 9.319.648 1.617.443Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 133.934.939 23.573.794Net Dönem Karı veya Zararı37 119.538.008 130.667.738Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 239.397 -177.946TOPLAM ÖZKAYNAKLAR395.528.494 286.399.809TOPLAM KAYNAKLAR1.655.424.384 940.425.952Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 6.126 42.462.396 42.419.305 -111.058 42.308.247Dönem Sonu Bakiyeler38.062.500 59.331.875 4.477.856 -227.894 6.126 10.299 32.087.586 42.462.396 176.210.744 -175.372 176.035.372Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.062.500 59.331.875 33.135.234 -280.003 469.174 1.617.443 23.573.794 130.667.738 286.577.755 -177.946 286.399.809Transferler27 7.702.205 122.965.533 -130.667.738Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -963.006 924.557 1.816.171 119.538.008 121.315.730 -7.417 121.308.313Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi27 -177.946 -177.946 177.946 0Kar Payları27 -12.429.627 -12.429.627 -12.429.627Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış27 3.185 3.185 246.814 249.999Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler38.062.500 59.331.875 32.172.228 644.554 2.285.345 9.319.648 133.934.939 119.538.008 395.289.097 239.397 395.528.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 119.530.591 42.351.338 76.298.883 24.577.213DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.449 -49.217 -340.945 12.822Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18,27 -1.013.691 0 -215.691 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22,27 1.200.722 -80.512 11.661 -2.963Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27,36 -225.480 31.295 -136.915 15.785Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27,36 -225.480 31.295 -136.915 15.785Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.816.171 6.126 1.673.826 6.126Yabancı Para Çevrim Farkları27 1.816.171 6.126 1.673.826 6.126DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.777.722 -43.091 1.332.881 18.948TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.308.313 42.308.247 77.631.764 24.596.161Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27,36 -7.417 -111.058 -8.543 -102.660Ana Ortaklık Payları27,36 121.315.730 42.419.305 77.640.307 24.698.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055288BIST