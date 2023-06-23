***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 1. Çeyrek sonuçlarımız ile 2023 ve gelecek dönemlere ilişkin güncellenmiş beklentilerimize ilişkin özet bilgileri içeren yatırımcı sunumumuz İngilizce ve Türkçe olarak ekteki dosyada yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında farklılık olması durumunda Türkçe versiyon geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162088BIST