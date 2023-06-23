***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
23.06.2023 22:51
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 1. Çeyrek sonuçlarımız ile 2023 ve gelecek dönemlere ilişkin güncellenmiş beklentilerimize ilişkin özet bilgileri içeren yatırımcı sunumumuz İngilizce ve Türkçe olarak ekteki dosyada yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında farklılık olması durumunda Türkçe versiyon geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162088
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,4243
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,4592
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.556,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 25,14
|Açılış
|: 1.556,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1915
|25,2991
|% 1,71
|
|Euro
|27,2780
|27,6721
|% 1,69
|
|Sterlin
|31,9648
|32,1251
|% 1,10
|
|Frank
|27,9978
|28,1665
|% 1,13
|
|Riyal
|6,7042
|6,7378
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|7,62
|
|Altın Gr.
|1.556
|1.556
|25,14
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.979
|5.162
|135,00
|
|Çeyrek
|2.497
|2.581
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|0,39
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH