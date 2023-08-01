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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

01.08.2023 19:27
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023,27.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
06.12.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

01.08.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden   Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş.'nin  %50,10 oranındaki payını devralmak karşılığında yapılan avans ödemesine istinaden 29 8.038 adet KONTR payı,  söz konusu şirketin ortaklarından Mehmet Emin Süleymanoğlu hesabına virman yapılmıştır. 
Bu işlemle birlikte 01.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 298.038 TL'den (298.038 Adet)  0 TL'ye (0 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,1490'dan %0'a düşmüştür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KONTR 01/08/2023 298.038 % 0,149 211 % 0 21.051.454,75 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179392


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SAYAS 54,45 163.379.953 % 10,00  
MRSHL 633,70 117.907.766 % 10,00  
ZEDUR 87,45 122.789.248 % 10,00  
UZERB 245,30 3.048.589 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 26,9423 26,9513 % 0,17  
Euro 29,5412 29,5716 % 0,08  
Sterlin 34,2907 34,4627 % -0,36  
Frank 30,6401 30,8247 % -0,28  
Riyal 7,1596 7,1955 % 0,19  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 -20,26  
Altın Gr. 1.683 1.684 -15,91  
Cumhuriyet 11.300 11.471 -48,00  
Tam 11.012 11.113 -57,00  
Yarım 5.510 5.582 -29,00  
Çeyrek 2.755 2.791 -14,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 -0,50  
Gümüş Gr. 20,98 21,01 -0,42  
B. Petrol 85,22 85,22 -0,21  
Seans Raporu 17:59
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