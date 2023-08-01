***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2023,27.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi06.12.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar01.08.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden Üç Yıldız Antimon Madencilik A.Ş.'nin %50,10 oranındaki payını devralmak karşılığında yapılan avans ödemesine istinaden 29 8.038 adet KONTR payı, söz konusu şirketin ortaklarından Mehmet Emin Süleymanoğlu hesabına virman yapılmıştır.Bu işlemle birlikte 01.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 298.038 TL'den (298.038 Adet) 0 TL'ye (0 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,1490'dan %0'a düşmüştür.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKONTR 01/08/2023 298.038 % 0,149 211 % 0 21.051.454,75 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179392BIST