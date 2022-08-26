***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.08.2022 18:15
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Lot 2: Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınması
İhaleyi Açan Taraf
Ulusal Elektrik İletim Şirketi (SONATREL)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Metro Elektrik Müh.Taah. Ltd. Şti.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/05/2022
İhale Sonucu
26.08.2022 (Bugün) tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
18.592.735 Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
18.250.000 Euro
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
05.05.2022 tarihli açıklamamızda Dünya Bankası finansmanlı, Ulusal Elektrik İletim Şirketi (SONATREL) tarafından düzenlenen, Kamerun'daki "Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) / Dossier No : 006/AOI/SONATREL/PRRTERS/SPM/CSPM/2020, Elektrik İletim Şebekelerinin İyileştirilmesi ve Sektör Reformu Projesi" ihalesi kapsamındaki, YG Hatları ve Trafo Merkezlerinin Tasarım-Tedarik-Montaj İşlerinin,"Lot 2: Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınması" kısmı için vermiş olduğumuz teklifin en başarılı teklif olduğunun tarafımıza bildirildiği ve sözleşme imzalanma aşamasına geçildiği bilgisini paylaşmıştık. Söz konusu ihale kapsamındaki sözleşme toplam 18.592.735 Euro bedel üzerinden bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058653
BIST