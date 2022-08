***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuLot 2: Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınmasıİhaleyi Açan TarafUlusal Elektrik İletim Şirketi (SONATREL)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarMetro Elektrik Müh.Taah. Ltd. Şti.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih05/05/2022İhale Sonucu26.08.2022 (Bugün) tarihinde sözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli18.592.735 Euroİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım18.250.000 EuroOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar05.05.2022 tarihli açıklamamızda Dünya Bankası finansmanlı, Ulusal Elektrik İletim Şirketi (SONATREL) tarafından düzenlenen, Kamerun'daki "Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS) / Dossier No : 006/AOI/SONATREL/PRRTERS/SPM/CSPM/2020, Elektrik İletim Şebekelerinin İyileştirilmesi ve Sektör Reformu Projesi" ihalesi kapsamındaki, YG Hatları ve Trafo Merkezlerinin Tasarım-Tedarik-Montaj İşlerinin,"Lot 2: Kamerun, Garoua ve Maroua 225 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezleri temini, montajı ve devreye alınması" kısmı için vermiş olduğumuz teklifin en başarılı teklif olduğunun tarafımıza bildirildiği ve sözleşme imzalanma aşamasına geçildiği bilgisini paylaşmıştık. Söz konusu ihale kapsamındaki sözleşme toplam 18.592.735 Euro bedel üzerinden bugün imzalanmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058653BIST